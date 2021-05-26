Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо"

Весь такой тревожный, красивый и неоновый трейлер психологического триллера "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho) появился на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В нем юная модельер Элоиза, которую сыграла новозеландская Томасин МакКензи (Астрид из "Хоббит: Битва пяти воинств", "Кролик Джоджо"), сдвигается, как видим, по времени в прошлое и становится "ослепительной певицей Сэнди" (Аня Тейлор-Джой, "Ведьма", "Ход королевы"). С опасными и криминальными последствиями, в какой-то момент перестав понимать, где реальность, а где не совсем.

Режиссером проекта выступил Эдгар Райт ("Малыш на драйве", "Зомби по имени Шон"), он же - соавтор сценария. В других ролях: Теренс Стэмп ("Темные начала"), Мэтт Смит ("Доктор Кто"), Джесси Мей Ли ("Тень и кость), Дайана Ригг ("Разрисованная вуаль") и Джеймс Фелп - Фред Уизли из "Гарри Поттера".

Уточнено: фильм навеян триллерами "А теперь не смотри" Роуга и "Отвращение" Полански.

Российская премьера - 3 ноября.