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СМИ: У фильмов про Гарри Поттера появится прямое продолжение

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    05.03.2021, 14:19
Текст:   Олег Усков

У основной линейки фильмов о Гарри Поттере может появиться продолжение. То есть помимо блока спин-оффов про "Фантастических тварей", третья часть которых выйдет летом 2022-го.

Фото: kinopoisk.ru
"Тихое место 2" выйдет раньше, чем планировалось

На возможность новой ленты про шрамированного волшебника достаточно толсто, хоть и расплывчато намекнул в четверг на конференции инвесторов глава WarnerMedia Джейсон Килар, напомнив об устойчивой популярности франшизы, где еще можно развернуться благодаря Джоан Роулинг, автору литературной базы саги.

По мнению Килара, мир писательницы содержит в себе еще массу потенциальных радостей.

Отметим, что заявление кинобосса не явилось каким-то сумасшедшим откровением, так как разного рода спекуляции вокруг дальнейшего разрастания вселенной поттерианы царили издревле. И, например, на HBO Max уже заявлен сериал. А если третьи "Твари" "выстрелят" кассово, там нас, напомним, поджидают четвертый и пятый фильмы.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Согласно предположениям наблюдателей, передает CinemaBlend, Warner Bros. прицеливается снять ленту на основе пьесы Роулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child), условно восьмой части цикла.

Ее премьера состоялась летом 2016-го. Действие начинается сразу после эпилога "Даров смерти", и рассказ там про сыновей Гарри и Драко.

Критика встретила постановку крайне благосклонно (масса премий), в то время как поклонники возроптали на то, что роль Гермионы (в фильмах - Эмма Уотсон) отошла к 51-летней чернокожей актрисе из Свазиленда Номе Думезвени. Разразился скандал, в рамках которого Роулинг заверила, что "согласно канону" ничего-де не мешает Гермионе быть негритянкой. На что фэны ткнули писательницу носом в ее же собственные заметки, где черным по белому сказано: Гермиона - принципиально белая.

По срокам реализации проекта данных пока нет. Но в одном мы уже сейчас можем быть на все сто уверенными - в расовой выверенности каста предприятия.

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