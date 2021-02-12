На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера"

Фанаты "Гарри Поттера" слишком рано обрадовались новости о том, что HBO готовит сериал по миру "Гарри Поттера".

В комментарии Deadline главный контент-менеджер HBO Кейси Блойс рассказал, что никаких договоров со сценаристами или режиссёрами нет.

"Я бы даже не назвал это эмбриональной стадией", - сказал Блойс, впрочем, с другой стороны не став ничего отрицать.

Так что надежда есть, тем более что Блойс подчеркнул: поттериана - приоритетная для WB и HBO франшиза, наряду с "Игрой престолов" и Расширенной вселенной DC.

Напомним, Блойс также сообщил о скором начале съёмок приквела "Игры престолов" и назвал дату выхода "Отряда самоубийц".