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На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера"

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    12.02.2021, 17:15
Текст:   Козьма Лоханкин

Фанаты "Гарри Поттера" слишком рано обрадовались новости о том, что HBO готовит сериал по миру "Гарри Поттера".

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица"

В комментарии Deadline главный контент-менеджер HBO Кейси Блойс рассказал, что никаких договоров со сценаристами или режиссёрами нет.

"Я бы даже не назвал это эмбриональной стадией", - сказал Блойс, впрочем, с другой стороны не став ничего отрицать.

Так что надежда есть, тем более что Блойс подчеркнул: поттериана - приоритетная для WB и HBO франшиза, наряду с "Игрой престолов" и Расширенной вселенной DC.

Напомним, Блойс также сообщил о скором начале съёмок приквела "Игры престолов" и назвал дату выхода "Отряда самоубийц".

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