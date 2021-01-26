СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера

Традиционное для киноиндустрии январское затишье было прервано громкими публикациями на порталах The Hollywood Reporter и Variety, цитирующими некий анонимный источник, согласно которому студия Warner Bros. приступает к созданию сериала по "поттериане" Дж.К. Роулинг для стримингового сервиса HBO Max.

Авторы статей осторожны в своих прогнозах, подчеркивая, что речь идет о предварительных стадиях переговорного процесса - идет обсуждение идей с потенциальными разработчиками нового проекта. На настоящий момент, скорее всего, происходит всесторонний анализ существующих возможностей и перспектив. Никаких соглашений на данный момент не достигнуто - таков был ответ Warner Bros. и HBO Max на запрос со стороны The Hollywood Reporter.

То, что идея зародилась в недрах вышеупомянутой киностудии и стримингового сервиса, отнюдь не удивительно, так как именно студия Warner Bros. выступила создателем и дистрибьютором восьми фильмов по книгам, а также спин-оффов "Фантастические твари". Правда, ситуация осложняется тем, что в 2016 году NBCUniversal подписала договор с Warner Bros. Domestic TV Distrubution о показе продукции в рамках франшизы Wisarding World до 2025 года.

В дополнительном соглашении была оговорена возможность кратковременного доступа к фильмам о "мальчике, который выжил" (пользующихся огромной популярностью по сей день) для подписчиков открытой в мае стриминговой платформы HBO Max. Запуск HBO Max в разгар пандемии стал для Warner Bros. счастливой возможностью по уменьшению своих убытков, связанных с переносами давно запланированных релизов, а последующее решение компании о показе кинопремьер онлайн одновременно с выходом в прокат, рассорило ее со многими режиссерами, включая, например, Кристофера Нолана.

При этом авторские права на героев септологии принадлежат Дж.К. Роулинг, без одобрения которой подобный сериал не может быть снят. Но и здесь ситуация не совсем однозначная, так как всеобщее восхищение Роулинг недавно сменилось равным по силе осуждением, вызванным традиционными, а потому "ханжескими" воззрениями писательницы на вопросы пола. Что же касается сериала или приквела по вселенной Гарри Поттера, этот вопрос будоражит общественность с завидным постоянством.

Напомним что наследие Толкина скоро получит новое прочтение в формате сериала благодаря стараниям Amazon Prime.