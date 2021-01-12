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"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники

Новости
    12.01.2021, 18:28
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"КиноПоиск" поделился статистикой, рассказывающей о том, что подписчики онлайн-кинотеатра предпочитали смотреть в минувшие новогодние праздники.

Фото: kinopoisk.ru
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию

В единый рейтинг фильмов и сериалов вошли 20 проектов.

Первое место заняло полнометражное продолжение популярного сериала "Мажор" с Павлом Прилучным. На втором месте - фэнтезийная франшиза о Гарри Поттере, состоящая из восьми картин. Замыкает тройку новый российский сериал "Настя, соберись!" с Любовью Аксёновой в главной роли.

Четвертое место - у первых двух лент серии "Один дома", а почётное пятое место получила комедия Томаса Винтерберга "Ещё по одной", недавно признанная самым успешным скандинавским фильмом в российском прокате.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее следуют: "Проект "Анна Николаевна", "Самый новый год!", "Последний министр", "Джентльмены", "Неадекватные люди 2", "Беспринципные", "Стража", "Бесстыжие", "Открытие ведьм", "Рик и Морти", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Метод 2", "Сверхъестественное", "Гринч - похититель Рождества" и "Друзья".

Ранее были опубликованы результаты опроса, в соответствии с которым лучшим сериалом россияне назвали "Диверсант. Крым". А в "Москино" рассказали, что смотрели в праздники в кинозалах москвичи.

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