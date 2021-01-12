Что москвичи смотрели в кинотеатрах в праздники

В кинотеатрах сети "Москино" назвали фильмы, пользовавшиеся на минувших праздниках наибольшей популярностью у зрителей. И там в целом всё без откровений - хитом новогоднего проката стало продолжение "Последнего богатыря", киносказка-рекордсмен "Корень зла".

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сети, полотно "Последний богатырь: Корень зла" в кинотеатрах "Москино" посмотрели за праздники почти 16 тысяч человек.

Также в пресс-службе отметили интерес публики к анимационным картинам. Среди них - вторая "Семейка Крудс" с подзаголовком "Новоселье" (3 241 зритель) и "Конь Юлий и большие скачки" - новая глава чрезвычайно раскидистой и задорной отечественной франшизы "Три богатыря" (2 663 зрителя).

Плюс в январские праздники в кинотеатрах "Москино" шли нарядные "Серебряные коньки", "Обратная связь" и фильм-катастрофа с Хабенским "Огонь".

"Москино" - учреждение структуры департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров.