Главврач Вечорко: Антипрививочники не хотят знать правду

Антипрививочники не хотят знать правду. Об этом заявил главный врач "Городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко в эфире канала "Соловьев Live".

Ранее противники вакцинации посетили "красную зону" больницы имени Филатова в Москве, откликнувшись на письмо врачей. По словам Вечорко, были разные вопросы, включая провокационные. Гостей провели в реанимационное отделение, показали пациентов на ИВЛ, и на ЭКМО, а также две большие операции.

"Они (антипривочники - ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином... Диалога нет", - цитирует врача РИА Новости. Он отметил, что у противников вакцинации нет дельных предложений, а есть только негатив. Из-за провокаций и вызывающего поведения гостей экскурсию пришлось завершить досрочно.

Ранее известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.