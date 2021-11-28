Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма

Правительство Израиля разрешило отслеживать геолокацию людей, зараженных новых штаммом коронавируса омикрон. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, этим снова займется Служба общей безопасности (ШАБАК).

Подобная система уже использовалась властями в начале пандемии коронавируса, однако в этот раз под программу отслеживания попадут не все заболевшие COVID-19, а лишь те, у кого анализы подтвердили наличие омикрон-штамма. Носители других вариаций коронавируса, а также те, кто контактировал с зараженными омикроном, не попадут в поле зрения ШАБАК, пишет The Times of Israel.

Для отслеживания спецслужбы будут использовать данные мобильных телефонов и "другую конфиденциальную информацию". Ожидается, что отслеживание геолокации зараженных граждан продлится как минимум до четверга, 2 декабря. Необходимость этих мер будет пересматриваться ежесуточно.

В минувшую пятницу в Израиле был подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, который был завезен в страну из ЮАР. В связи с этим власти страны решили закрыть границы для всех иностранцев, а возвращающихся на родину граждан обязали дважды тестироваться и затем выдерживать карантин. Вернувшимся с юга Африки предписано проводить карантин в спецотелях.