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Рубрика: В мире

Израиль закрыл границы на две недели из-за нового штамма COVID-19

Фото: AFP/JACK GUEZ Фото: AFP/JACK GUEZ
Фото: AFP/JACK GUEZ

Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Такое решение утвердила на экстренном совещании министерская комиссия по борьбе с COVID-19.

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"Иностранцам из всех стран будет запрещен въезд в Израиль, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям", - цитирует РИА Новости сообщение канцелярия премьер-министра страны. Решение вступает в силу немедленно.

Теперь возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, после которого нужно будет снова сделать тест. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - 7-14 дней. Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, придется проходить карантин в специализированных отелях. Также принято решение о цифровой слежке за подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".

Напомним, 26 ноября власти Израиля сообщили о том, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Заболевший прилетел из Малави. Еще несколько человек находятся на изоляции, ожидая результатов теста.

Ранее Национальный институт инфекционных болезней ЮАР сообщил, что на юге Африки обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529, обладающий повышенной способностью к мутации. По данным ученых, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту разновидность "вызывающей озабоченность" и присвоила название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита.

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