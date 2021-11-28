Как разные страны ответили на появление нового штамма коронавируса

Выявление нового штамма коронавируса, названного Всемирной организацией здравоохранения "омикрон", привело к ужесточению правил перемещения между различными странами. Так, 27 государств ЕС решили приостановить все рейсы из семи африканских стран: ЮАР, Ботсваны, Свазиленда, Лесото, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Схожие решения приняты в США, Австралии, несколько лишь отличается список стран, с которыми ограничено авиасообщение.

Испания начала требовать с прибывающих из стран риска справки об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном в течение 78 часов до пересечения границы. Их должны предоставить все, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

Португалия распространила это правило вообще на всех прибывающих в страну, даже из эпидемиологически благополучных регионов. Власти Великобритании предпочти несколько иное решение, путешественники теперь должны сдавать ПЦР-тест через два дня после пересечения границы, и все время до получения результата находиться в изоляции.

Кстати, Испания с 1 декабря будет пускать только вакцинированных из Великобритании и Северной Ирландии. До сих пор путешественникам, прибывающим с островов, разрешалось въезжать и при наличии отрицательного ПЦР-теста, но появление нового штамма коронавируса изменило правила.

Дальше всех пока пошел Израиль. Власти страны закрыли границы для всех иностранцев. Предполагается, что это поможет замедлить распространение штамма "омикрон", один случай которого уже был выявлен в Израиле.

"Въезд иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Израильские граждане также столкнутся с рядом ограничений, по возвращении в страну они обязаны пройти ПЦР-тест и провести три дня на карантине (для невакцинированных этот срок увеличен до семи дней).

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юге Африки. По данным ВОЗ, первый инфицированный им был обнаружен в начале ноября. "Омикрон", классифицируемый ВОЗ как "вариант, вызывающий беспокойство", обвиняется в росте случаев заболевания в Южной Африке. Он вызвал опасения по поводу большого количества мутаций, которые делают его потенциально более заразным и устойчивым к вакцинам.

На данный момент известно о двух случаях заражений новым штаммом в Британии, двух случаях в Германии, по одному в Италии, Бельгии, Чехии. Есть опасения, что он мог быть завезен в Данию и Нидерланды, в последней коронавирус был обнаружен у более чем 60 пассажиров, прибывших из Южной Африки, но врачи пока не установили, каким именно штаммом они заражены.