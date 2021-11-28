Какие хитрости дальнобойщиков можно узнать из радиопереговоров

Дальнобойщики известны взаимоподдержкой и переговорами в радиоэфире, во время которых они делятся информацией о пробках, проблемных участках дороги, авариях и так далее. Рассказываем, как научиться понимать язык профессиональных водителей.

Многие автомобилисты привыкли считать водителей большегрузов едва ли не своими личными врагами.

Логика, как правило, такова - крупный и тихоходный транспорт блокирует обзор, его сложно и подчас опасно обгонять на двухполосном шоссе, сами дальнобойщики совершают обгоны со скоростью черепахи (что объясняется в том числе задачей сэкономить топливо).

Однако если разобраться, водители грузовиков сидят в кабинах высоко и просматривают дорогу далеко вперед, первыми предпринимая, к примеру, антиаварийные меры. Так что большегрузные автомобили являются отличным индикатором того, что происходит прямо по курсу. Поэтому опытные водители умеют читать знаки и сигналы дальнобойщиков.

Сначала - о, казалось бы, очевидном. Если фура или группа фур, следующая в правом ряду, сбавила скорость, имеет смысл также притормозить. Впереди с большой степенью вероятности - препятствие, сложная дорожная обстановка или патруль ГИБДД. Ну и наоборот - если фура идет на приличной скорости, впереди на дороге практически наверняка все в порядке. Сами водители большегрузов получают такую дорожную информацию в том числе от коллег по радиоэфиру.

Жесты и сигналы

Как бы то ни было, следует быть в курсе ключевых маневров, жестов, звуковых и световых сигналов, которыми дальнобойщики пользуются на постоянной основе.

Так, если следующая перед вами фура смещается к середине дороги, то этот маневр - ничто иное как предупреждение для вас об опасности обгона. И наоборот, смещаясь к обочине, дальнобойщик сигнализирует, что дорога свободна, и можно обогнать автопоезд.

Что касается жестов, то самым распространенным - со значением "Проезжай" - является взмах левой рукой, высунутой в боковое окно, в направлении движения. В то же время повторяющееся движение ладонью сверху вниз означает - "Притормози!".

Поднятую вверх ладонь следует понимать, как знак благодарности. Высунутая из окна ладонь с растопыренными пальцами предупреждают о необходимости быть осторожным. Если вы видите, что водитель большегруза похлопывает ладонью в воздухе, то, возможно, вы едете с открытым багажником или не захлопнутым до конца капотом. А если в воздухе вам рисуют круг с последующим толчком ладони вниз, вас предупреждают о спущенном колесе.

"Подмигивания"

Следует также правильно интерпретировать сигналы светотехники. Так, однократное моргание означает согласие пропустить "встречного".

Включенный левый поворотник у идущей впереди фуры - сигнал для вас: не обгонять, впереди встречный транспорт. И наоборот - мигающий правый поворотник - это рекомендация к обгону, значит - "встречка" свободна. "Аварийка" же может сигнализировать о каких-то дорожных проблемах прямо по курсу и предложение снизить скорость.

"Радиоязык"

Наконец, много полезного можно извлечь из разговоров дальнобойщиков, настроив вашу рацию на их частоту.

Ведь именно при помощи рации водители грузовиков делятся информацией о постах ГИБДД, очередях на таможне, дорожных и погодных условиях, парковках, проверенных кафе и мотелях. Правда, для того, чтобы понимать профессионалов полностью, следует правильно интерпретировать их сленг. Мы расшифруем здесь ключевые слова, которые могут быть непонятными неподготовленному участнику радиоэфира.

"Маленький" на профессиональном жаргоне означает "легковушку", "хрустики" - мотоциклисты и скутеристы. "Машинка" - это вовсе не малолитражка, а экипаж ГИБДД, патрулирующий трассу или досматривающий автомобили. "Бедуин" - опять-таки легковушка, но не простая, а с большим количеством багажа на багажнике. "Буратино-транс" - это лесовоз. "Совок" - самосвал. "Канистра" - бензовоз. "Сундук" - контейнеровоз. "Ботаники" - тихоходные дачники на груженых легковушках. "Микроб" - микроавтобус или грузовик размером как "Газель".

"Веселый контроль" - мобильный пункт весового контроля. "Дирижер" - регулировщик ГИБДД. "Дрова" - горючее или талоны на него. "Начальник колонны" или "Бригадир" - тихоход, собравший за собой хвост автомобилей. "Шахматист" - безответственный "гонщик", практикующий езду "шашечками".

"Поехать по грибы" - вылететь с трассы. "Повиснуть", а также "мылить" или "сушить" - означает застрять, буксовать на скользком подъеме. "Посадить" - сбросить скорость перед идущим на подъем автопоездом, вынудив его тоже сбросить газ.

"Обочина" - это сигнал быть внимательнее: на обочине припаркована машина. Быть "на коротком поводке" означает держать небольшую дистанцию. "Лифчик" означает знак "неровная дорога". "Проктолог" - машина, "приклеившаяся" сзади и долгое время не совершающая обгон. "Хвост" - прицеп. "Шифер" - неровности на дороге.