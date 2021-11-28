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28.11.2021 05:07
Рубрика: Общество

Кардиолог объяснила, как сделать сосуды чистыми без лекарств

Текст: Оксана Грибанова

Кардиологам часто задают вопрос, можно ли почистить сосуды от холестериновых бляшек, причем сделать это с помощью доступных каждому средств, не прибегая к помощи хирургов.

Фото: iStock
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Между тем, уже в 20-30 лет в сосудах начинает откладываться холестерин. Со временем они становятся толще, потом в них копится кальций. На следующем этапе образуются холестериновые бляшки. В молодом и среднем возрасте атеросклероз существует скрытно, бессимптомно. А уже после 40-50 лет он может начать проявляться болями, аритмией, развитием инфаркта и инсульта.

"Сосуды почистить можно, хирургическим способом. Но это крайний способ, неприятный, не надо до этого не доводить. Поэтому следует не чистить сосуды, а заниматься активно профилактикой", - считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

В частности, чтобы сохранить сосуды чистыми после 40 лет, врач порекомендовала придерживаться простой стратегии с молодого возраста. Это спорт, отказ от вредных привычек, контроль за стрессом.

Кроме того, чтобы сосуды оставались "чистыми" долгие годы, необходимо как можно раньше пересмотреть питание. "В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот", - отметила Кореневич.

В связи с этим она посоветовала включить в рацион традиционные российские продукты, которые содержат огромное количество омега-3. А именно: конопляное и льняное масла.

"А если сосуды засорились, то это уже, как правило, нужна другая технология. Хирургия и таблетки. Плюс вышеперечисленные рекомендации", - еще раз пояснила кардиолог.

Материал об этом опубликован на канале врача в YouTube.

Наука Общество Здоровье

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