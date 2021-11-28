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28.11.2021 23:20
Рубрика: В мире

Марокко временно прекратит прием пассажирских авиарейсов

Текст: Максим Макарычев

Межведомственный комитет Марокко по мониторингу коронавируса объявил в воскресенье о приостановке всех прямых пассажирских рейсов в Королевство на две недели, начиная с понедельника, 29 ноября.

Фото: REUTERS
ЮАР-код: В Африке обнаружен новый и очень опасный штамм коронавируса

В заявлении ведомства отмечается, что это решение принято в целях безопасности здоровья граждан в связи с быстрым распространением нового варианта коронавируса - омикрон (B.1.1.529), особенно в Европе и Африке, и "в целях сохранения успехов, достигнутых Марокко в борьбе с пандемией и защите населения". Как сообщает марокканское издание Le Matin, оценка ситуации будет проводиться регулярно, чтобы при необходимости скорректировать оперативные меры.

Решение о прекращении полетов было принято через 24 часа после того, как Королевство объявило о запрете въезда в страну путешественникам из Южной Африки и Франции. Прекращение авиасообщения с Францией, которая обеспечивает более 40 процентов туристических потоков в Марокко, грозит негативными последствиями как для гостиничного бизнеса, так и для экономики страны в целом.

Напомним, что агентство здравоохранения Европейского союза оценило новый вариант омикрон (B.1.1.529) как представляющий "очень высокий" риск для Европы. Новый вариант также был классифицирован как "вызывающий озабоченность" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая, однако, не рекомендовала вводить ограничения на поездки и заявила о том, что потребуется "несколько недель", чтобы понять вирулентность (степень способности вызывать заболевание или гибель организма) этого варианта.

В мире Африка Марокко Пандемия коронавируса COVID-19

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