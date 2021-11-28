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28.11.2021 22:08
Рубрика: Общество

ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова

Текущих данных о штамме омикрон коронавируса недостаточно, чтобы точно заявлять о его высокой опасности или более высокой, чем у дельта-вариации, заразности. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Также пока неясна тяжесть протекания инфекции при заражении вариантом омикрон. В ЮАР растет число госпитализаций, но это может быть связано в целом с ростом инфицирования коронавирусом, а не с новым штаммом, допускают в ВОЗ.

Специалисты отмечают, что кардинальных различий в симптомах между вариантами коронавируса не обнаружено. Первые случаи заражения установлены среди студентов, то есть молодежи, которая в целом легче переносит ковид, поэтому для понимания тяжести перенесения омикрон-штамма потребуется несколько недель, считают в ВОЗ. При этом в организации напомнили, что любой вариант ковида может вызвать тяжелую форму или смерть.

Говоря о вакцинах, ВОЗ уточнила, что предварительные данные демонстрируют высокий риск повторного заражения омикроном по сравнению с другими штаммами, когда речь идет о людях, которые ранее переболели коронавирусом, но сам факт вакцинации в любом случае облегчает заболевание и снижает смертность.

Ранее ВОЗ признала штамм омикрон вызывающим обеспокоенность, после чего многие страны приостановили авиасообщение с югом Африки, который стал первоисточником распространения нового варианта COVID-19. Специалисты полагают, что штамм мог зародиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, в котором вирус мутировал из-за того, что организм не смог с ним полностью справиться.

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