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27.11.2021 20:03
Рубрика: Общество

ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN
Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN

Вероятным источником нового штамма коронавирусной инфекции под названием омикрон может быть человек с ослабленным иммунитетом. Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний по эволюции вирусов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет Financial Times.

Фото: AP Photo
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По ее словам, точно неизвестно, кто был первоисточником штамма омикрон, но одна из рассматриваемых ВОЗ гипотез предполагает, что он мог зародиться в организме инфицированного пациента с ослабленным иммунитетом, который полностью не излечился, после чего вирус мутировал.

Чтобы разобраться с происхождением нового штамма коронавируса, потребуется около трех недель. Биоматериал для изучения уже направлен в лаборатории.

Штамм омикрон был обнаружен на Юге Африки на этой неделе, ВОЗ уже назвала его "вызывающим обеспокоенность" и высокозаразным, первые случаи недавно были зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии и Великобритании, а также в ряде африканских провинций. Все положительные образцы были взяты у прибывших на родину из ЮАР. В России омикрон-штамм пока не обнаружен.

Как писала ранее "РГ", в организме людей с ВИЧ-инфекцией, а также в целом у людей с ослабленным иммунитетом (в том числе у перенесших трансплантацию органов), вирус может жить долгое время, что делает подобных пациентов хроническими носителями ковида. Уязвимости их иммунитета позволяют вирусу ускоренно эволюционировать.

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