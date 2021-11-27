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27.11.2021 15:14
Рубрика: В мире

Германия и Чехия заявили о первых случаях заражения штаммом омикрон

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На территории Чехии и Германии, вероятно, уже присутствует штамм омикрон новой коронавирусной инфекции. Сейчас проводятся окончательные лабораторные исследования, однако учитывая, что образцы взяты у людей, вернувшихся с юга Африки, скорее всего, подозрения подтвердятся.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Очень вероятно, что вариант омикрон уже прибыл в Германию. Несколько мутаций, характерных для омикрона, были обнаружены прошлой ночью в образцах у вернувшегося домой из ЮАР немца", - написал в Twitter министр социальных дел федеральной земли Гессен Кай Клозе. Он призвал всех, кто вернулся в ФРГ из ЮАР за последнюю неделю, ограничить контакты с окружающими и пройти тестирование.

Государственный институт здравоохранения Чехии также сообщил, что подозревает наличие омикрона в стране. В местных лабораториях сейчас идет анализ образцов. Как только он завершится, "можно будет с уверенностью сказать, есть ли этот штамм вируса" в Чехии, написал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Штамм коронавируса омикрон был обнаружен в начале ноября на юге Африки, и к концу этого месяца уже был зафиксирован в Гонкоге, Израиле, Бельгии и ряде африканских провинций. Накануне ВОЗ провела экстренное заседание, по итогам которого назвала штамм омикрон вызывающим беспокойство ввиду большого числа мутаций и высокой заразности.

В ответ на это многие государства решили ужесточить меры при въезде, а также ограничить авиасообщение с югом Африки. В частности, Россия решила приостановить с 28 ноября полеты в 10 стран и автономий, а также заявила о решении тестировать всех прибывающих в Россию из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

ВОЗ уточнила, что на изучение нового штамма COVID-19 уйдет несколько недель.

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