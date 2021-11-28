Мясников спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим штаммом уже зимой

"Омикрон" к нам придет с точностью до 100%. И скорее всего, станет доминирующим штаммом конца зимы-весной. При этом не поможет даже перекрытие границ. Такой прогноз в своем Тelegram-канале сделал главврач 71 московской городской больницы Александр Мясников.

По его словам, сейчас очередная волна заболеваемости COVID-19 пошла на спад. Но расслабляться не стоит. Есть не более 2-3 месяцев, чтобы подготовиться к очередной вспышке. И очень важно сейчас, по словам медика, завершить первичную вакцинацию населения. А также подготовить запас вакцин для полной ревакцинации всех уже вакцинированных. А также подготовить амбулаторное звено для приема пациентов, создать службу перевозки инфекционных больных, ввести обязательную вакцинацию тремя начальными дозами для людей с иммунодефицитом. Ведь именно такие больные, по мнению Мясникова, являются реальными "инкубаторами" новых штаммов.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова предупредила, что новая разновидность коронавируса возникла не на основе "дельта"-штамма. Но в то же время есть опасность, что "омикрон" распространится наряду с "дельтой" и будет поражать вакцинированных.