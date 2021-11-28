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28.11.2021 09:32
Рубрика: В мире

МИД Венгрии объяснил проблемы "Спутника V" в ЕС политикой и идеологией

Текст: Алексей Рыбин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил проблему с признанием "Спутника V" в Европе политикой и идеологией. Об этом высокопоставленный чиновник заявил в эфире RT.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Петер Сийярто заявил, что у него нет слов описать свои чувства, когда многие страны до сих пор рассматривают вопрос вакцинации исходя из политических или идеологических соображений.

"Честно говоря, я расстроен этим и скажу почему. По европейскими нормам вакцину можно одобрить двумя способами. Первый - через Европейское агентство лекарственных средств. Но в особых случаях национальным регуляторам разрешается предоставлять вакцине временное одобрение. Мы стали использовать "Спутник" и Sinopharm из Китая. Наш регулятор разрешил использовать обе вакцины, что означает, что использование "Спутника" в Венгрии опирается на европейские нормы. И поэтому, мы не понимаем, почему другие страны-члены союза не уважают это решение", - отметил Петер Сийярто.

Сийярто добавил, что его западные коллеги в личных беседах отзываются о достижениях России в превосходной степени, но публично ведут себя по-другому.

Недавно в Венгрии провели уникальное исследование, которое показало, что "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98% по сравнению с четырьмя другими распространенными вакцинами.

В мире Европа Венгрия Вакцинация от коронавируса

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