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28.11.2021 13:10
Рубрика: Культура

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского

Глава правительства Михаил Мишустин направил соболезнования коллегам и близким Александра Градского, который ушел из жизни сегодня, 28 ноября.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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Мишустин назвал уход Градского "невосполнимой потерей для отечественной культуры, для родных и близких, для всех нас".

"Музыка была жизнью и любимым делом Александра Градского. Талантливый в самых разных жанрах - опере, балете и мюзикле, рок-н-ролле и романсе, он подарил миллионам слушателей прекрасные мелодии, лирические песни, вокальные сюиты. Его искренние и глубокие произведения рассказывали о дружбе, любви, преданности, затрагивали самые тонкие струны души, а редкое вокальное дарование и артистическое обаяние покоряло сердца, вызывало эмоции слушателей. Человек многогранный и душевно щедрый, он всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам, ученикам", - подчеркнул премьер в телеграмме.

Культура Музыка Поп-музыка Правительство Председатель Правительства

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