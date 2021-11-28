Почему у 20-литровой автоканистры три ручки и немецкая родословная

Никогда не обращали внимание на то, что у канистры на 20 л сразу три ручки, характерный горб на макушке и крестообразный рисунок на боковинах? Знаете ли вы, почему специалисты до сих пор называют такую емкость канистрой Грюнвогеля? Раскрываем все подробности вопроса.

20-литровая емкость, почти не меняющая свой дизайн уже более 80 лет, изобретена в 1937 году немецким инженером Винценцем Грюнвогелем. Она была сварена из двух листов штампованной стали, имела три ручки для переноски, закрывающуюся рычажным замком горловину и крестообразные выштамповки на боковинах.

Изобретение оказалось настолько удачным, что быстро вытеснило более тяжелые и менее удобные 45-литровые канистры, которые нередко расходились по швам при падении, и из которых было неудобно переливать жидкости ввиду неоптимальной конфигурации изделия.

Пожалуй, наиболее революционным и оригинальным оказалось решение с тремя ручками на верхней части канистры. Средняя, что понятно, выполняла традиционную функцию - предназначалась для переноски одним человеком, который, к слову, без труда "брал" вес примерно в 20 кг. Что же касается двух соседних ручек, они использовались, когда канистру несли двое - так было куда удобнее распределить вес и двигаться в темпе. Когда же возникала необходимость перенести одному сразу четыре канистры (например, пустые), у поставленных бок о бок емкостей крайние ручки соприкасались, так что можно было с легкостью ухватить и нести сразу по две канистры в каждой руке.

Однако это удачное эргономичное решение не было единственным. Революционной оказалась также конфигурация с характерным горбом над горловиной. Таким образом создавался воздушный мешок, облегчающий заливку топлива, не дающий горючему подтекать при повышении температуры или во время тряски при перевозке, а также утонуть при падении канистры в воду. Внутри горловины между тем была закреплена сифонная трубка, предназначенная для облегчения наполнения и опорожнения канистры.

При емкости 20 л канистра Винценца Грюнвогеля имела еще и просчитанные внешние габариты. А именно - 47х34,5х16,5 см. Такие параметры были выбраны не случайно. Высота изделия соответствовала половине шага взрослого мужчины. Благодаря этому можно было нести канистру, не задевая поверхности земли и при этом емкость не била по ногам, как это случалось с 45-литровыми бидоноподобными емкостями.

В итоге к 1940 году канистры этого типа стали стандартной тарой Вермахта, а вскоре после начала Второй мировой войны ее дизайн был использован практически всеми странами-участницами. Правда, до тотального копирования дошло не везде.

В США, например, вместо сварки двух листовых половинок канистра изготовлялась из одного штампованного листа с приваренными днищем и верхней частью. Откидную крышку заменили на гайку, требующую специального инструмента. И, кстати, из-за этого нововведения американский аналог подтекал и требовал воронки для наполнения. В том числе поэтому вплоть до конца войны канистры, сделанные по образу и подобию изделия Винценца Грюнвогеля, для армий союзников поставляли англичане.

В нашу страну в военное время такие канистры соответственно поставлялись по ленд-лизу. А собственное производство было налажено после войны, когда в СССР было вывезено штамповочное оборудование из Германии. Самое интересное, что форма канистры Винценца Грюнвогеля является самой распространенной во многих странах и по сей день, изменились лишь незначительные детали.

А еще характерные ребра жесткости боковин обыгрываются в дизайне задних фонарей и крыши кроссовера Jeep Renegade, и это является отсылкой к той самой канистре Винценца Грюнвогеля, которая была закреплена на "корме" у самого знаменитого внедорожника Второй мировой войны Willys MB.