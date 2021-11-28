Посол РФ рассказал о высылке российских дипломатов из США

Российских дипломатов выгоняют. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что 30 января из США уедут 27 человек с семьями, еще столько же - 30 июня.

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол рассказал, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей, хотя США декларируют бережное отношение к семейным традициям, пишет РИА Новости.

По его словам, нет никакого перехода количества контактов двух стран в качественные показатели. Россию по-прежнему воспринимают противниками, а атмосфера отравлена русофобией. Антонов считает американский подход к отношениям с Россией односторонним: Вашингтон обсуждает с Москвой лишь те вопросы, которые представляют интерес для США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала все механизмы диалога с Москвой. В частности, высылка российских дипломатов из Брюсселя говорит о том, что организация не хочет сотрудничать с РФ. Путин при этом подчеркнул, что в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только интересам России, но и всего мира в целом. "Ну, не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин", - подчеркнул российский президент, отметив, что это уже похоже на какой-то спорт.