Пушков: Украина имеет того президента, которого заслуживает

Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, который нецензурно выразился о том, что Украину обманули с президентом.

По словам Пушкова, странно слышать подобные "матерные ламентации", а также заявления о том, как ему жалко сограждан и Зеленского, из-за того, что их всех в очередной раз обманули. При этом украинский обозреватель даже не задается вопросом, кто же обманул. "Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул? Нет, все они не при чем", - написал сенатор в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинцы сами себя обманули.

Пушков пояснил, что это произошло в очередной раз, потому что на Украине зрелой элиты, нет ответственных политиков, способных продвигать страну вперед, особенно в атмосфере националистического угара. "Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться", - заключил российский политик.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с середины сентября обвалился почти на 10%: за него готовы голосовать столько же граждан страны, как за Порошенко во втором туре последних президентских выборов. Комментаторы и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рейтинга Зеленского из-за отсутствия какой-либо положительной повестки в ближайшем будущем и накопившихся проблем: очередная волна пандемии, топливно-энергетический кризис, отсутствие решения конфликта в Донбассе.