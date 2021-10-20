Рейтинг Зеленского за месяц упал на треть

Как следует из последних социологических исследований, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с середины сентября обвалился почти на 10%: теперь за него готовы голосовать столько же граждан страны, как за Порошенко во втором туре последних президентских выборов.

Как следует из опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 15 по 18 октября, сегодня за него готовы проголосовать только 24,7% украинцев определившихся с выбором, или 19,4% среди всех опрошенных. Месяц назад этот показатель составлял 33,3%. За Порошенко, напомним, в решающем туре отдали голоса 24,45%.

На втором месте рейтинга находится тот же Петр Порошенко - 15,6% среди определившихся с выбором, далее следуют Юлия Тимошенко и Юрий Бойко - 12,2% и 9,4% соответственно.

Среди главных факторов снижения рейтинга социологи называют внезапную отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова - почти 40% опрошенных негативно восприняли это событие, а также обнародование информации о наличии у Зеленского оффшоров. Как показал опрос, оправдания президента, сводящиеся к тому, что в оффшорах нет ничего страшного, не приняли 80% респондентов.

В свою очередь комментаторы и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рейтинга Зеленского из-за отсутствия какой-либо положительной повестки в ближайшем будущем и накопившихся проблем: очередная волна пандемии, топливно-энергетический кризис, отсутствие решения конфликта в Донбассе. Также наблюдатели замечают, что большинство социологических опросов, проводимых украинскими компаниями, имеют признаки ангажированности со стороны офиса президента, и реальный рейтинг Зеленского на 3-7% ниже цифр, озвучиваемых лояльными к нему СМИ.