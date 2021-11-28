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28.11.2021,  
10:39
Текст:  Антон Валагин

Началось серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Подмосковное НПО машиностроения приступило к серийному выпуску гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" для ВМФ России.

Фото: Уралвагонзавод / uralvagonzavod.ru
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- Серийное производство "Цирконов" уже ведется, хотя испытания изделия с надводного носителя будут продолжаться, - рассказал ТАСС источник, близкий к военному ведомству. В НПО машиностроения не стали комментировать эту информацию.

3 ноября на совещании по военной тематике Владимир Путин сообщил, что "Цирконы" будут приняты на вооружение и начнут поступать на вооружение российского флота в 2022 году. Ракета проходит испытания с подлодки и надводного носителя. 18 ноября фрегат "Адмирал Горшков" успешно выстрелил "Цирконом" по надводной цели. До конца года планируется провести и залповый пуск ракет.

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Фото: wikipedia.org
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