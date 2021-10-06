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06.10.2021,  
08:55
Текст:  Антон Валагин

Залп "Цирконов" запланирован на конец года

До конца 2021 года состоится еще одна испытательная стрельба гиперзвуковой ракеты "Циркон" - с борта фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Ранее сообщалось, что испытания ракеты с надводного носителя успешно завершены.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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- До конца года должна быть выполнена еще как минимум одна стрельба с фрегата. Рассматривается возможность первого залпового пуска гиперзвуковых ракет, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, по официальным данным "Адмирал Горшков"стрелял "Цирконом" четыре раза - последний запуск был выполнен в июле. Всего в рамках летно-конструкторских испытаний выполнено более десяти пусков ракеты. В октябре испытания нового оружия переместились на подводную лодку. В понедельник Минобороны сообщила о двух стрельбах "Цирконом" с борта АПЛ "Северодвинск": надводной и подводной. Обе также признаны успешными.

Заявленная дальность первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" более тысячи километров. На испытаниях ракета показала скорость порядка 10 тысяч километров в час.

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