Прокуроры продолжат блокировать аккаунты автоблогеров

Прокуратура и полиция, похоже, нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов, пропагандирующих опасное вождение.

Сразу после резонансного ДТП с автоблогером на Кутузовском проспекте законодатели предложили ввести уголовную ответственность вплоть до 5 лет за опасную езду и хулиганство на дороге. Фото: РИА Новости

Пока законодатели думают о введении уголовной ответственности за опасную езду и конфискации автомобиля, прокуроры ударили по самому больному - аккаунтам с миллионами подписчиков и лайков. В конце прошлой недели Таганский районный суд удовлетворил административный иск прокуратуры Москвы о признании информации, размещенной в трех аккаунтах блогеров в Instagram, запрещенной к распространению на территории РФ.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова, прокуратура Москвы по поступившему из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве обращению провела проверку соблюдения требований закона при размещении информации в интернете. По ее словам, было установлено, что пользователи трех аккаунтов размещают материалы, в которых они рассказывают и показывают большому кругу подписчиков, как можно ездить без номеров и уходить при нарушениях скорости и разметки от штрафов с камер видеофиксации. По данным ГИБДД, один из самых популярных в России автоблогеров, Алан Енилеев, с более чем 2 млн подписчиков регулярно демонстрировал превышение скорости и несоблюдение разметки.

Блогеры Кирилл и Богдан известные как feromon666 и имеющие 460 тысяч подписчиков, демонстрировали откровенно агрессивное поведение водителя, превышение установленного скоростного режима, несоблюдение требований линий разметки, установку непредусмотренного светового оборудования.

По данным, Госавтоинспекции блогер "Тот самый Гоша", имеющий 55 тысяч подписчиков, неоднократно передвигался без государственных регистрационных знаков, демонстрировал откровенно агрессивное поведение. "Тот самый Gosha" сразу же заявил в Сети, что обвинения в его сторону - "обман" и "нет ни одного видео с рекламой борьбы со штрафами", а номера снимает, чтобы "их никто не знал".

В Москве сейчас уже идут проверки и по другим автоблогерам, замеченным в публикациях видео с нарушениями ПДД или опасного вождения

А вот что касается Алана Енилеева, то на нем блокировка аккаунта может сказаться больней всего. В 2019 году журнал Forbes оценил его годовой доход в 850 тысяч долларов, поставив на четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских блогеров. Он известен в том числе своими обзорами дорогих и редких автомобилей на YouTube и в Instagram. Но дорогие машины прокуратуру и ГИБДД не заинтересовали, а вот опасные выходки на дороге блогера-миллионера привлекли внимание. По мнению прокуратуры, распространение такой информации, поощрение и призывы к различным нарушениям ПДД несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения.

В надзорном ведомстве напомнили, что распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, запрещено законом. И, конечно, блокировка такого аккаунта для блогера - это потеря не только имиджа, но и огромного заработка.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Таганского суда, после вступления решения суда в законную силу оно будет направлено в Роскомнадзор. После чего URL-адреса страниц и аккаунтов блогеров будут внесены в Единый реестр запрещенной в РФ информации. В прокуратуре Москвы "РГ" сообщили, что уже идут проверки и по другим блогерам, замеченным в публикациях видео с нарушениями ПДД или опасного вождения. В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк, заявила что работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности движения контента будет продолжена.

Напомним, что на прошлой неделе ряд законодателей предложил за хулиганство и лихачество на дорогах наказывать тюремным сроком до пяти лет с конфискацией автомобиля. Эти предложения были озвучены сразу после резонансного ДТП на Кутузовском проспекте в котором погиб известный автоблогер Саид Губденский. За день до смерти он также выкладывал в Сеть свои нарушения ПДД.

Суд

"Шутку" оценили в срок

Блогерам Хасанову, Тусупову и Думшебаю, "шуточный" угон такси обошелся в 3,5 года колонии общего режима. Фото: Служба Пресненского суда/ ТАСС

Похоже, экстремальные шутки в блогах уже перестали быть шутками. И вдруг превратились в уголовные дела с реальными сроками тюрьмы.

Так, некие блогеры - они еще называют себя пранкерами, - устроившие якобы розыгрыш с угоном такси в Москве, получили по 3,5 года колонии. Причем отнюдь не условно.

Напомним, инцидент произошел в Москве в марте. Трое блогеров 24-летний Рамир Хасанов, 29-летний Айдын Тусупов и 31-летний Ерсин Думшебай вызвали на Пресненскую набережную такси бизнес-класса. Пока водитель BMW по их просьбе складывал пакеты в багажник, один из молодых людей сел за руль, второй - на пассажирское сиденье, а третий снимал происходящее на камеру. Поначалу все было весело. Потом обвиняемые вернулись и пояснили водителю, что они просто подшутили над ним. Мило и почти безобидно. Но ни водитель, ни полиция, ни прокуратура, ни суд шутки не оценили. Вернее, оценили, но совсем не так, как хотелось этим весельчакам. В суд все трое пранкеров пришли без вещей и с группой поддержки - в лице своих девушек. Все они считали, что правосудие "разберется в этом небольшом недоразумении" и признает их невиновными. "Выйду после решения суда и дам интервью, - заявил журналистам перед началом процесса один из блогеров. Наверное, они очень удивились, что их все-таки осудили по уголовной статье за вполне состоявшийся угон, причем был учтен и материальный ущерб, и то моральное потрясение, которое испытал водитель. Вот уж кому в тот момент было точно не до смеха, так это дамам сердца подсудимых. "Зайчик мой, все будет в порядке, верь мне, хорошо? Я тебя очень сильно люблю, я тебя жду", - рыдая в голос, провожала девушка своего возлюбленного пранкера в автозак. "Все будет хорошо. Держись", - также рыдая, вторила другая девушка. Пользователи соцсетей, комментируя сцену прощания девушек с пранкерами, написали категорично: "Однозначно не дождутся! Найдут себе новых блогеров..."

Можно только напомнить креативным блогерам и пранкерам бессмертный завет Остапа Бендера: надо чтить Уголовный кодекс.

Другой блогер, несколько дней назад справивший нужду на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны, размещенного на памятном стенде в столичном районе Измайлово, был задержан в Санкт-Петербурге, куда он сбежал после разгоревшегося скандала. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что отловили его сотрудники московской полиции. Теперь предстоит дальнейшее, более детальное разбирательство. Блогер - молодой человек 2002 года рождения по имени Матвей Юферов. Кощунственное видео он разместил в Сети, но реакция зрителей оказалась совсем иной, чем та, на которую он, видимо, рассчитывал. Участники форумов, чтящие память своих отцов, дедов и прадедов, всех защитников Отечества, без обиняков назвали его подонком и потребовали наказать.

Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично". Так называемое творчество этого человека может обойтись ему в пять лет тюрьмы.

Подготовили Михаил Фалалеев, Иван Егоров