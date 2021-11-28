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28.11.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

Почему в Дзержинске то и дело случаются ЧП

Текст: Виктор Девицын, Оксана Ильина ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
К вечеру минувшей субботы полностью нормализовалась ситуация на заводе имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область), где утром того же дня прогремели взрывы и случился пожар на площади 55 квадратных метров.

К счастью, обошлось без жертв. Но два человека с травмами и различными повреждениями госпитализированы, медики проводят необходимое лечение. Одна из пострадавших доставлена в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). У нее, по словам ректора ПИМУ Николая Карякина, состояние средней степени тяжести: термический ожог лица, туловища и конечностей.

Фото: vk.com/pndzer
Завод в Дзержинске вернулся к работе после пожара и взрывов

Как сообщил первый заместитель генерального директора завода имени Свердлова Олег Корпатенков, на момент взрыва были остановлены все технологические цепочки. По его словам, работы в цехе по производству взрывчатых материалов, где случился пожар, проводились согласно регламенту. Причина инцидента, как и объем ущерба, пока непонятны.

Дзержинск, который когда-то называли "столицей советской химии", перенасыщен взрывоопасными производствами. Для работников этих производств, работа в условиях повышенного внимания - рутина. Вот и в этот раз, по словам Олега Корпатенкова, "работы проводились согласно регламенту, это была обыкновенная операция, которую люди годами делают". А что было сделано не так, предстоит, как обычно, выяснять провоохранителям. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В администрации Дзержинска сообщили, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Да и в целом обстановка в городе спокойная. По словам Юрия Волкова, очевидца очередного ЧП, в последние годы случались и более резонансные инциденты.

Фото: vk.com/pndzer
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Действительно, "взрывной" интерес к Дзержинску в целом и к заводу имени Свердлова не утихает. Подобные происшествия в городе химиков случаются регулярно, и пока незаметно, чтобы ответственные за безопасность лица извлекли из этих трагедий какие-то уроки.

Самым, пожалуй, громким эхом отозвалось ЧП на оборонном заводе, случившееся 31 августа 2018 года. Тогда погибли шесть человек, ущерб от взрыва превысил 48 миллионов рублей. По версии следствия, специалист, отвечавшая за ведение работ по транспортировке и переупаковыванию взрывоопасных изделий, небрежно отнеслась к исполнению своих должностных обязанностей. В результате не были выявлены имеющиеся в изделиях дефекты, что привело к самопроизвольному их переводу в боевое положение. Взрыв произошел, когда одно из них рабочие уронили на бетонный пол.

К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Но два человека с травмами после взрывов на заводе госпитализированы 

А в начале июня 2019-го на НИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Тогда жертв удалось избежать лишь чудом, пострадали 89 человек. Взрыв был такой мощный, что промзона и лесополоса, отделяющие завод от города, не спасли: в некоторых зданиях ударной волной побило окна, обрушились подвесные потолки, у складских помещений - крыши.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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