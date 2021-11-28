Умер экс-заместитель главы ФСИН Николай Баринов

На 63-м году жизни умер бывший заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Николай Баринов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Он добавил, что Николай Баринов работал в качестве заместителя ФСИН 12 лет. Заведовал тыловыми и финансовыми вопросами. Потом ушел в отставку. В 2017 году его осудили за взятки. На свободу Баринов вышел в 2020 году.

О причине смерти Николая Баринова не сообщается.