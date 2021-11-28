Экс-чиновник администрации Керчи задержан за взятку

Бывший начальник управления единого заказчика Керчи Сергей Органов задержан по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти Крыма.

По информации агентства, Органова подозревают в нескольких эпизодах получения взяток, а также в подделке документов. Он якобы оказывал содействие при приемке строительных работ у подрядчиков, а полученное в виде вознаграждения имущество оформлял на родственников.

Чиновник отвечал за строительство в Керчи объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Контракты, которым он покровительствовал, оцениваются в миллиарды рублей.

Напомним, в июле 2021 года ушел в отставку экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Его место занял Святослав Брусаков. По данным официального сайта керченской администрации, Сергей Органов до настоящего времени работал начальником управление единого заказчика.