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28.11.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

Экс-чиновник администрации Керчи задержан за взятку

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым )

Бывший начальник управления единого заказчика Керчи Сергей Органов задержан по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти Крыма.

Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
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По информации агентства, Органова подозревают в нескольких эпизодах получения взяток, а также в подделке документов. Он якобы оказывал содействие при приемке строительных работ у подрядчиков, а полученное в виде вознаграждения имущество оформлял на родственников.

Чиновник отвечал за строительство в Керчи объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Контракты, которым он покровительствовал, оцениваются в миллиарды рублей.

Напомним, в июле 2021 года ушел в отставку экс-глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Его место занял Святослав Брусаков. По данным официального сайта керченской администрации, Сергей Органов до настоящего времени работал начальником управление единого заказчика.

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