Путин, Пашинян и Алиев выступили с новым заявлением по Нагорному Карабаху

За год по Карабаху сделано немало, но не все урегулировано, отметил Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Фото: РИА Новости

Консультации были приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. За год сделано немало, но не все урегулировано, оценил президент РФ, вспомнив инциденты на границе, гибель и ранения людей с обеих сторон. Цель трехсторонней встречи - избежать подобного в будущем, подчеркнул он. Путин отметил и позитивные моменты: нет крупномасштабных боевых действий, 53 тысячи беженцев вернулись домой, создана мониторинговая группа, работают российские миротворцы и российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. "Самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни - вот что важно", - считает он.

"В зоне ответственности российских миротворческих сил ситуация стабильная, не было серьезных инцидентов, не было намеренных провокаций", - подтвердил Алиев и поблагодарил миротворцев. Азербайджан готов безотлагательно начать процесс делимитации границы с Арменией. "Мы также публично предлагали армянской стороне начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность, суверенитет друг друга и жить в будущем как соседи и учиться заново жить как соседи", - заявил Алиев.

Российские миротворцы играют ключевую роль в стабилизации в Нагорном Карабахе и в регионе, отметил Пашинян. Но ситуация не столь стабильна, как хотелось бы, посетовал он. Армянский премьер поднял проблему удерживаемых лиц, военнопленных. "Армения готова приступить к процессу делимитации, демаркации границы", - также заявил он, добавив, что Ереван искренне заинтересован, чтобы решить вопрос открытия транспортных и экономических коммуникаций. При этом очень многое нужно и можно обсудить и решить в двусторонних форматах, уверен Пашинян.

"Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки", - оценил Путин и добавил, что все заинтересованы в разблокировании коммуникаций. "Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по делимитации, затем - демаркации границы", - сказал он. Скоро у Алиева и Пашиняна намечена встреча в Брюсселе. "Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей прямого общения, тем лучше", - подчеркнул российский лидер.

До конца года будут созданы механизмы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы

После переговоров Путин, Алиев и Пашинян сделали заявления, и президент России подарил собеседникам по статуэтке - оливковой ветви - как символ мира и благополучия. Получилось договориться по ключевым вопросам, отметил он. Первый - создание механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами до конца года. Никаких препятствий здесь нет, считает Путин. Второе - удалось продвинуться вперед по "очень важному, чувствительному моменту, связанному с вопросами гуманитарного характера". Третий вопрос - разблокирование транспортных коридоров, это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения: на неделе вице-премьеры соберутся в Москве, чтобы объявить о решениях, согласованных лидерами.

"Открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон", - сообщил Алиев. Он считает, что принятые решения будут способствовать большей предсказуемости и безопасности ситуации на Южном Кавказе. "Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией", - заявил он. "Это не была встреча для того, чтобы утаивать проблемы, - это была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы", - подчеркнул Пашинян, добавив, что, оказывается, по некоторым темам нет никаких разночтений.

В совместном заявлении лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон. Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе и подчеркнули необходимость скорейшего запуска конкретных проектов в экономике.