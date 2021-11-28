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28.11.2021 08:51

Римас Туминас: "Хотелось, чтобы восторжествовал светлый дух человека"

Текст: Наталья Соколова

В студию программы "Агора" 27 ноября пришел художественный руководитель Театра им.Вахтангова Римас Туминас. Поводом к разговору стала его премьера - постановка бессмертного романа Льва Толстого "Война и мир".

Фото: GTG/Carole Parodi
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Пятичасовой спектакль, в котором задействованы несколько поколений театра, был выпущен к столетию Вахтанговского. Спектакль-сенсация. Спектакль-событие. Спектакль - явление. Ничего подобного еще никто не ставил. Как перенести "Войну и мир" на сцену, не потеряв главные смыслы и все, что находится за горизонтом этого текста. Об этом шла речь в студии программы Михаила Швыдкого.

"Сейчас чем больше краски, смелости, насилия, тем больше зритель думает, что это театр, - говорит Римас Туминас. - Меня это разозлило. Наше поколение, кто любил театр Эфроса, Товстоногова, Стрелера, Любимова, уйдем. Но есть театр и есть все остальное. Я не против всего остального, пусть живет. Но кто не занимается человеком, его судьбой, тот театр не нужен. Хотелось сказать, что есть чистота, гармония, боль. И ничего не нужно. Ни инсталляций, ни экранов. Есть ценность литературы, слова. Есть тема. Есть война. Вечная война. Бессмысленность и боль продолжающейся до сих пор войны. Все мы жертвы каких-то игр. Хотелось, чтобы восторжествовал тот, наш - и литовский, и русский - светлый дух человека". Также к Михаилу Швыдкому пришли актеры театра Евгений Князев и Людмила Максакова, директор Гослитмузея Дмитрий Бак, худрук театра "Современник" Виктор Рыжаков.

Смотрите повтор программы "Агора" на телеканале "Россия К" 29 ноября в 15.20.

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