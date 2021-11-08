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08.11.2021 19:46
Рубрика: Культура

Спектакль "Война и мир" поставлен к 100-летию Театра Вахтангова

Текст: Юрий Юдин
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)
Римас Туминас поставил "Войну и мир" со своей обычной командой: художники Адомас Яцовскис и Мария Данилова. Только композитора Фаустаса Латенаса, умершего год назад, заменил Гиедрюс Пускунигис.
Лирические и трагические сцены в этом спектакле сделаны с помощью танцев и беготни. Фото: Александра Торгушников Лирические и трагические сцены в этом спектакле сделаны с помощью танцев и беготни. Фото: Александра Торгушников
Лирические и трагические сцены в этом спектакле сделаны с помощью танцев и беготни. Фото: Александра Торгушников

Чистое действие длится пять часов. Но зрителю ни разу не становится скучно. Изобретательность режиссера огромна, ни одна сцена не затянута.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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При этом в спектакле нет ни Кутузова, ни Наполеона. Ни неба Аустерлица, ни Бородинского поля. Ни "дубины народной войны", ни "руки сильнейшего духом противника". Ни весеннего дуба, который скорее жив, чем мертв, ни зимней охоты - зеркала зимней кампании. Ни бретера Долохова, ни партизана Денисова. Ни Пети Ростова, ни Платона Каратаева.

Космическая панорама, имперский размах, эпическая сила, державные жернова, "скрытая теплота патриотизма" и "мысль народная" - все это также осталось в книжке. Авторов спектакля интересует скорее "мысль семейная". Действие сводится к истории трех семейств - Ростовых, Болконских и Курагиных. А также их ближнего круга вроде салона фрейлины Шерер, который постепенно превращается в бродячий балаган.

Интересно было, как нарочито вневременной театр Туминаса справится с исторической эпопеей. Надо сказать, он обошелся с ней очень бережно. В музыкальном сопровождении слышны прежде всего темы Шопена и Чайковского. Александровские мундиры соседствуют со смокингами и шляпами борсалино.

При этом спектакль сочинен таким образом, что микроскопическая, у Толстого едва различимая, Марья Игнатьевна Перонская (Людмила Максакова) вырастает в фигуру исполинского масштаба, этакую безумную Грету, военную фурию с брейгелевского полотна. А за старым князем Болконским (Евгений Князев) следить интересней, чем за его сыном. А графиня Ростова (Ирина Купченко), Наталья-старшая, кажется крупнее и значительней, чем Наташа-младшая.

А еще у каждого из народных артистов есть свой бенефисный номер. Это можно прочесть как пародийный выпад в сторону традиционно-замшелых трактовок классики. Но можно и трактовать как оммаж театру XIX века: да, мы тоже так умеем, и случай как раз представился.

Римас Туминас поставил спектакль откровенно антивоенный. Выходит, армия Наполеона в пернатых каких-нибудь плюмажах переходила Неман, десятки тысяч гибли на осеннем поле, русская дубина и русский мороз брали агрессора в клещи, а москвичи поджигали собственные дома исключительно для того, чтобы Пьер Безухов понял, что война абсурдна, а бессмертную душу нельзя запереть в дощатый балаган для военнопленных. Если я утрирую, то самую малость.

На сцене доминирует единственная конструкция: темно-серая монументальная стена - не то прясло троянского острога, не то дорическая стилизация гитлеровского архитектора Шпеера. В эту стену можно колотиться, на завалинку ее можно присесть в изнеможении. Больше с ней ничего нельзя поделать. Все преходяще, фортификация вечна.

В спектакле нет ни Кутузова, ни Наполеона, ни "дубины народной войны". Авторов интересует скорее "мысль семейная"

Князь Андрей (Виктор Добронравов) в спектакле принимает позы, говорит афоризмами и ходит строевым шагом. Этакий оловянный солдатик.Николай Ростов (Юрий Цокуров) перед каждым выходом трубит в военный рожок.

Лирические и трагические сцены вообще сделаны с помощью танцев и беготни от игрищ молодых Ростовых до сцены обольщения Пьера.

Первый бал Наташи (Ольга Лерман) сводится к единственному вальсу. И этот же вальс она, вся в черном, танцует в одиночку после смерти возлюбленного.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф. М. Достоевского
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Но нас ждет еще последний монолог Пьера Безухова. В исполнении Павла Попова этот герой проделывает сложные эволюции. Робкий жених типа Подколесина. Иностранец из торгсина, ни тпру ни ну, ни в зуб ногой. Жалкий интеллигент, твердолобый, но мягкотелый. Возвращенец из ГУЛАГа в грубых сапогах и пыльной хламиде...

И только в финале, перед самым занавесом, мы понимаем, что Пьер здесь главный, это герой-протагонист. Он даже ростом заметно выше окружающих. Но как это сделано - непонятно. Театральная магия.

Стал ли спектакль достойным приношением к столетию театра Вахтангова? Безусловно. Стоит ли высиживать в зале пять, а с антрактами и карантинными ритуалами - все семь часов? Безусловно, стоит - на всю жизнь запомнится. А можно ли по этому спектаклю составить представление о главном русском романе? Да как вам сказать...

В любом случае каждый второй зритель захочет заглянуть в книжку, сверить ощущения.

P.S.

В день юбилея 13 ноября в Театре имени Вахтангова объявят "День тишины". С 12.00 до 19.00 двери главной сцены открыты для всех желающих. В зрительном зале можно будет посидеть, послушать голоса ушедших актеров. В фойе на каждом этаже гостей будут встречать ведущие актеры театра - Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и многие другие расскажут о вахтанговцах и основателе театра Евгении Вахтангове. Можно будет посетить мемориальный кабинет Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, пространство, посвященное спектаклю "Пристань", зал Бориса Щукина, выставки.

"Российская газета" искренне поздравляет театр с премьерой - и юбилеем!

Культура Театр Драматический театр

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