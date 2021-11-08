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Рубрика: Культура

Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького

Текст: Наталья Борисова

Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им.Горького. Об этом Владимир Кехман рассказал в интервью РИА Новости.

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"Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем - пиаром, информационной поддержкой? - заявил новый генеральный директор МХАТ им.Горького. - Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц - 2 миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц". Так что сокращения, в первую очередь, коснутся не творческой части коллектива.

По словам Кехмана, за октябрь доходы от продажи билетов Михайловского театра, где Кехман продолжает работать худруком на полставки, за этот период составили 81,5 млн рублей, а в НОВАТе, где Кехман занимал должность худрука до назначения в Москву, 47 млн рублей. При этом штат и в том, и в другом театре гораздо меньше.

Напомним, 27 октября приказом Министерства культуры Владимир Кехман был назначен генеральным директором МХАТ им.Горького. А 1 ноября из театра ушел художественный руководитель Эдуард Бояков. Имя нового худрука, по словам нового генерального директора, станет известно не раньше января будущего года.

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