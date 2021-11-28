Skoda Octavia с мотором на 190 л.с. Стоит ли за нее переплачивать

Лифтбек Skoda Octavia со старшим бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. и роботизированной коробкой DSG стремится играть в высшей лиге массовых гольф-моделей. "РГ" испытала топовый вариант чешской "пятидверки" нижегородской сборки.

Автомобиль четвертого поколения возмужал. При габаритах 4689х1829х1486 мм (длина + 19 мм, ширина + 15 мм) машина балансирует между гольф и средним классом, а его экстерьер после вмешательства нового шеф-стилиста марки Оливера Штефани наконец лишился странных элементов типа двойных фар, которые, как говорят, стоили места бывшему рулевому дизайнерской команды Йозефу Кабану.

К тому же оптика отныне за доплату может быть матричной, с адаптивным переключением с дальнего на ближний, что большая редкость для массовых моделей сегмента С.

Фото: Пресс-служба Skoda

Задние фонари оснащены не менее крутыми динамическими индикаторами поворота, в салоне зазвучали премиальные нотки, а список практичных решений Simply Clever в очередной раз расширен.

Не так давно стартовали продажи Octavia с 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатым "роботом".

Между тем, альтернативой ей являются машины с начальным 1,6-литровым бензиновым "атмосферником" (практичный и наиболее доступный вариант предлагается с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом") и популярный "середнячок" - автомобиль с 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. и 8-диапазонным "автоматом".

Буржуазная революция

Фото: Пресс-служба Skoda

Прежде чем рассказать о том, как едет самый производительный из продающихся в России вариантов Octavia, напомним о ключевых "фишках" модернизированного лифтбека.

Самое принципиальное, что в салоне серьезно изменились компоновка, оформление и эргономика. А именно - центральный тачскрин мультимедиа (он может быть на 8 и 10 дюймов) выполнен парящим, равно как и центральная консоль, освободившая место у ее прилива. На центральном тоннеле угнездился микроселектор трансмиссии, не имеющий механической связи между селектором и исполнительным механизмом.

Фото: Пресс-служба Skoda

Важно и то, что увеличенный кузов позволил добавить свободного пространства в салоне, особенно во втором ряду.

Фото: Пресс-служба Skoda

Багажное отделение также прибавило 10 литров (до 578 литров) и кажется по меркам сегмента попросту безразмерным. К тому же, как и прежде, здесь нет недостатка в "умных" решениях типа крепежных уголков, набора сеток и крупных откидных крючков для сумок и пакетов. Или, скажем, за доплату в машине появится фаркоп, который выдвинется, если нажать кнопку в багажнике, и пятая дверь с электроприводом, которую можно закрыть, надавив на ее кромку. Согласитесь, прогресс более чем серьезный.

Фото: Пресс-служба Skoda

Стоит ли говорить, что на любом из кресел с в меру мягким наполнителем и функцией подогрева удобно сидеть. На тыльной стороне передних сидушек предусмотрены разнокалиберные кармашки для размещения мелочевки и гаджетов.

Внутренние панели обшиты преимущественно мягкими пластиками, а опционная кожа кресел выглядит дорого. Опциональная светодиодная фоновая подсветка предлагает выбор из 30 оттенков с источниками на передних дверях, передней панели и пространстве для ног. Есть также система бесключевого доступа, позволяющая открывать любую из четырех дверей, не доставая ключ из кармана.

Фото: Пресс-служба Skoda

Придраться же можно лишь к тому, что трансмиссионный тоннель на втором ряду высоковат, а потому крадет место у ног центрального пассажира. Ну и не радует, что разъемы USB-C, разбросанные по всему салону, безальтернативны, так что запасайтесь соответствующими шнурами или переходниками. Удивило также, что в тестовом автомобиле полностью вытеснили розетки на 12 В.

Зато в топе предлагается девять подушек безопасности, цифровая приборка, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз, система контроля рядности и слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом, автопарковщик и система кругового обзора.

Одним словом, проще сказать, чего в новой Octavia нет, точнее - не может появиться за доплату. Ведь в базовом исполнении, которое набирает популярность у таксистов, оснащение достаточно спартанское. Скажем, кресла лишены электрорегулировок и имеют слаборазвитую боковую поддержку.

Бюджетный спорт

Фото: Пресс-служба Skoda

Необходимо отметить также технические особенности самого мощного на сегодня 190-сильного исполнения.

На задней оси здесь применена "многорычажка", способствующая наилучшей маневренности. В то время как младшие версии (с моторами объемом 1,6 л и 1,4 л) довольствуются отлично настроенной, но все же не заточенный на максимально активный драйв задней торсионно балкой.

Важно также, что все Octavia для нашей страны идут с пакетом для плохих дорог - имеют более толстые и длинные пружины и особые амортизаторы. Дорожный просвет относительно версий для Европы увеличен в результате на 15 мм и составляет 158 мм.

Есть и еще одна интересная деталь - адаптивное шасси в отличие от Европы на нашем рынке недоступно даже за доплату (это отчасти связано с увеличением клиренса в рамках адаптации). Поэтому вы можете играться с системой выбора ездовых режимов Drive Mode Select , но меняться будут лишь настройки усилия на руле, отклики педали газа и работа автоматизированной трансмиссии. Электронно-управляемых амортизаторов в Octavia нет, и они вряд ли появятся в ближайшей перспективе.

Фото: Борис Захаров/РГ

Так чем же хороша топовая версия? Стоит ли за нее переплачивать, или можно сэкономить и взять достаточно бодрый 150-сильный турбированный вариант с максимально надежным "автоматом" Aisin?

Первые километры за рулем 190-сильного лифтбека не оставляют сомнений - переплачивать нужно. Более того, активные водители должны бежать бронировать такие автомобили, потому что ускоряется такая Octavia впечатляюще мощно, резво и дерзко.

Даже в базовом режиме трансмиссии Drive с реакцией машины на газ не возникает ни малейшей задержки, а если качнуть микроселектор коробки на себя, к положению S, Octavia начинает вести себя, как кот Леопольд, объевшийся "Озверина". Точки переключений преселективного "робота" смещаются ниже, и при каждом нажатии на "газ" вас приятно вдавливает в кресло, как в каком-нибудь спорткаре. Причем все это происходит под вполне благородный и агрессивный турбированный рык.

Фото: Пресс-служба Skoda

"Робот", как и у предшественника, правда, не особо любит езду в пробках и в рваном ритме. Скажем, если нажать на газ, и бросить правую педаль, то не исключено, что последует легкий трансмиссионный рывок. Однако затем коробка быстро понимает, чего от нее хотят, и возвращается к подчеркнуто плавной работе на манер "автомата".

Фото: Пресс-служба Skoda

Подвеска 190-сильного "чеха" также достойна всяческих комплиментов. В сравнении с машиной поколения А7 шасси уже не кажется столь жестким, даже если автомобиль обут в 18-дюймовую или 19-дюймовую резину.

С дорожной "мелочевкой" и ямами покрупнее ходовая без проблем справляется, при этом боковые крены на виражах стали лишь чуть сильнее, и управлять Octavia в связке поворотов - одно удовольствие. При этом автомобиль столь же уверенно стоит на высокой скорости, убедительно и предсказуемо тормозит и радует добротной шумоизоляцией. Впрочем, если вы хотите, чтобы лифтбек ехал еще мягче и тише, просто не заказывайте колеса 18-го и 19-го диаметра. Плавность хода увеличится в еще большей степени, проверено.

Что же касается цен, за наиболее доступный вариант Octavia со 190-сильным мотором просят 2 121 000 рублей (комплектация Ambition Plus), и это не считая доплаты 20 тысяч рублей за цвет кузова металлик.

Старшее исполнение Style Plus потянет уже на 2 322 000 рублей - самая дорогая на сегодня Octavia, причем сюда не входит львиная доля систем безопасности (доступны в том числе и в пакете за 65 900 рублей), адаптивный свет (65 900 рублей), трехзонный климат (16 500 рублей), электроприводы (передних сидений и пятой двери) и ряд других благ. Octavia же, вооруженная всеми опциями, вплотную приблизится по цене к премиальной Audi A3.