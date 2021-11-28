Стоит ли покупать бюджетную мойку высокого давления

С началом зимнего сезона особенно актуальной становится регулярная очистка автомобиля от грязи и реагентов. Чтобы не тратить время и деньги на профессиональных автомойках, многие водители, хранящие машины на загородных дачах и в оборудованных личных гаражах, используют бытовые мойки высокого давления. Разберемся, стоит ли покупать такое приспособление, и если да, какое именно.

Что такое бытовая мойка высокого давления

Моечный аппарат высокого давления - это относительно доступное устройство, главное отличие которого от обычного насоса - форсунка, через которую в струю воды подмешивается воздух, усиливающий напор воды. А именно - воздух разделяет струю на отдельные капли, которые имеют поверхностное натяжение, что и повышает "ударную силу" потока.

Конструктивно мойка высокого давления представляет из себя насос высокого давления и присоединенный к нему гибкий шланг форсунки на рукояти. В некоторых моделях в конструкцию входит также отдельные емкости для воды и моющего средства. Наконец, в отличие от классического метода мойки влажной губкой с помощью такого устройства можно производить мойку кузова наиболее щадящим, бесконтактным способом.

Как выбрать мойку высокого давления

Сегодня в продаже имеется большой выбор минимоек по цене от 3,5 тыс. рублей до нескольких сотен тысяч рублей.

При этом несмотря на отсутствие принципиальных отличий в конструкции, минимойки делятся на устройства начального уровня (с помпами, создающими давление до 120 бар), минимойки среднего уровня (способны создавать давление до 150 бар) и минимойки высокого уровня с давлением выше 150 бар. Устройства первой группы сразу же отметаем.

Во-первых, здесь слабоват конструктив: помпы изготовлены из пластика, а, во-вторых, давления остро не хватает для полноценной мойки даже небольшого автомобиля. Да и производительность здесь невысока - до 400 л/ч. Словом, такие минимойки подойдут разве что для мытья велосипедов и садовой техники.

Что касается техники среднего уровня, она оптимальна по соотношению цены и качества, но если вы решили сэкономить, следует делать выбор в пользу моек с пиковыми для такого типа устройств значениями давления. Мойки, выдающие 150 бар, способны непрерывно работать в течение часа, а их помпы могут быть изготовлены не только из пластика, но также из силумина или металла. Для очистки не сильно загрязненной машины такие устройства в целом подойдут.

Наконец, мойки высокого давления и уровня уже приближены по характеристикам к профессиональному оборудованию. Для максимально эффективного результата нужно искать вариант, выдающий давление как минимум в 180 бар. При этом можно рассчитывать, что такая мойка будет иметь производительность от 600 л/ч и будет способна работать продолжительное время без выключения. К тому же такие модели имеют бонусы в виде штатных устройства подогрева воды или отдельного бака для автохимии. С другой стороны, имеются и минусы в виде приличного веса и высокой стоимости.

Специфика процесса

При покупке бытовой мойки высокого давления нужно заранее знать, будет ли у вас техническая возможность подключиться к водопроводу. В противном случае "черпать" воду нужно будет из бака, а точнее - баков. Причем по опыту реальных владельцев 5-литровыми и даже 10-литровыми баклажками ограничиться не удастся - использовать такую тару неудобно и неэффективно. Лучший вариант - это пара пластмассовых канистр по 25 л каждая. Такие емкости можно приобрести в автомобильных или хозяйственных магазинах, но даже выгоднее - на профессиональных автомойках. В таких емкостях туда доставляется концентрат шампуня.

Соответственно, в последнем случае получаем и оптимальный литраж, и удобство - у таких канистр толстые стенки и хорошо закрывающаяся крышка.

Однако даже и 50 л воды для качественной мойки кузова с использованием автошампуня может не хватить, особенно если вы не обладаете достаточным опытом мойщика. Поэтому рекомендуется пропустить предварительный этап сбивания грязи с кузова и нанести моющее средство прямо на грязный кузов и подождать порядка пяти минут, чтобы средство начало работать. Убедитесь только, что имеете дело с налетом грязи, а не застарелой грязевой коркой. В последнем случае хорошо отмыть машину бытовой мойкой будет в любом случае проблематично.

Нужно также не забывать, что некоторые компактные минимойки вовсе не рассчитаны на подключение к водопроводу. Если же вы используете тару с водой, то знайте, что давление на выходе мойки будет намного, нередко на треть, ниже заявленного. Если мойка начального или среднего уровня, то есть читай - маломощная, то качественно отмыть загрязнения будет сложновато, и это еще один аргумент в пользу более мощных моделей.

Как бы то ни было, если заборный шланг опускается напрямую в тару для воды, последнюю следует расположить повыше и обеспечить возможность поступления воды в мойку самотеком - это снизит нагрузку на насос и увеличит выходное давление. Также дадим совет - чтобы облегчить работу помпе, перед началом мойки заполните шланг из бутылки или чайника, и только после этого опускайте его в тару с водой.

О чем еще нужно помнить

Как это ни парадоксально, именно слабомощные бытовые мойки могут нанести вред вашему автомобилю. Все дело в том, что, пытаясь компенсировать дефицит давления, владельцы подносят пистолет максимально близко к кузову.

Таким образом можно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, особенно, если на нем уже есть дефекты. Залогом успеха станет также использование качественного, иначе говоря, дорогого автошампуня. Здесь точно не нужно скупиться. Играет роль также и производительность устройства. Так что, выбирая из двух моделей с сопоставимым максимальным давлением, предпочтите ту, у которой больше максимальная производительность (указывает на расход воды в час и время работы мойки без перерыва. У бытовой линейки этот параметр варьируется 350 до 500 л/час, а профессионального в два раза и выше).

Кроме того, выбирайте модели с автоматическим отключением при перегреве. Что касается материала, из которого изготовлены помпы, здесь нужно иметь ввиду, что пластиковые насосы, как правило, неразборные и в случае поломки их приходится менять полностью. Длина шланга должна быть не менее четырех метров. Помогут также и качественные насадки. Стандартом является веерная насадка, создающая плоскую струю воды. В то же время повысить шансы на успех может так называемая грязевая насадка, а также насадки в виде щеток или губок.

Таким образом, для эффективной мойки легкового автомобиля в гараже вполне подойдет мощная мойка среднего уровня с давлением порядка 150 бар. Точно имеет смысл приобрести такое устройство, если мойка будет осуществляться вблизи дома с водопроводом. В противном случае смотрим в сторону моек высокого уровня и давлением от 180 бар, а также запасаемся удобной и вместительной емкостью и качественным автошампунем.