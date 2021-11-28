Страховщиков обяжут предоставлять результаты экспертизы машины после аварии

В последнее время озвучено сразу несколько громких инициатив по изменениям в ОСАГО. Поправка в правила ОСАГО - одна из них. Обязанность страховщика предоставлять результаты экспертизы автомобиля есть и сейчас, но только по письменному требованию клиента. А именно эти результаты вызывают большинство споров между страховщиком и автовладельцем. И предоставляют их клиентам с большой неохотой и не в полном объеме.

В проекте эта история меняется кардинально. Страховщик может не знакомить автовладельца с результатами экспертизы только по его письменному заявлению. Так что, когда документ будет принят, автовладельцам надо будет внимательно смотреть, что они подписывают при оформлении заявления на выплату.

Второй важный момент. Проект освобождает водителя от необходимости сообщать страховщику номер автомобиля после его регистрации в ГИБДД, если страховщик получил его сам через электронное взаимодействие. А если не получил, то в течение трех дней после регистрации машины, собственник должен этот номер предоставить. А при желании - внести его в полис ОСАГО. Отсутствие номера авто в полисе, по сути, ничем не грозит владельцу. Поэтому немногие сейчас спешат исполнять эту обязанность. А после такого изменения правил будет не совсем ясно, откуда автовладелец узнает, получил страховщик сведения о регистрации его автомобиля?

Автовладельцу также вменяется в обязанность уведомить страховщика о смене собственника автомобиля, если он не воспользовался правом досрочного прекращения договора ОСАГО. Причем замена собственника в договоре действующим законодательством не предусмотрена. По всей видимости, получив такую информацию страховщик сам прекратит договор.

Кстати, накануне в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому риски в ОСАГО будут перестраховывать. По идее, это должно убрать сложности со страхованием ОСАГО убыточного транспорта, например такси или автобусов, или со страхованием в убыточных регионах. Страховщики и так не имели права отказывать в заключении договора ОСАГО, но делали все возможное для этого по убыточным сегментам. Когда закон будет принят, искать какие-то уловки им будет бессмысленно. Договоры с высоким риском они просто будут передавать на перестрахование. Таким образом, за этот риск будут отвечать все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО.

Страховщик может не знакомить автовладельца с результатами экспертизы только по его письменному заявлению об этом

Для участия в пуле как в качестве перестрахователя, так и в качестве перестраховщика не будет требоваться отдельная лицензия на перестрахование - достаточно лицензии на ОСАГО. Таким образом страховщику не потребуется увеличивать свой уставный капитал, как того требует закон "Об организации страхового дела" для ведения общей деятельности по перестрахованию.

Это упростит доступность полисов ОСАГО. Осталось дождаться, когда поправки примут.