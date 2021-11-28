The Hill: Госдеп призвал демократов заблокировать санкции против "СП-2"

Госдепартамент США пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода "Северный поток-2".

Такую информацию распространила газета The Hill, ссылаясь на источники. По их данным, администрация президента США Джо Байдена опасается более жестких действий по проекту, поскольку боится вызвать недовольство Германии, которая является важным союзником США, пишет ТАСС.

Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен призывает сенаторов-демократов заблокировать поправки, представленные республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. "Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед его введением в эксплуатацию", - поясняет издание.

Отмечается, что демократы не хотят голосования, однако Риш и Круз будут добиваться его проведения, сообщает газета, добавляя, что Риш на прошлой неделе выступил против дальнейшей работы по проекту оборонного бюджета без этой поправки.

Ранее эксперт германской партии "Союз-90"/"Зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур заявил о неприемлемости санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2". По его словам, "зеленые" не могут понять, "к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной". Представитель партии добавил, что США не имеют к проекту никакого отношения.