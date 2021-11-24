В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"

Германская партия "Союз-90"/"Зеленые" считает неприемлемыми новые санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом агентству Reuters во вторник заявил эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

По его словам, эти санкции неприемлемы даже для противников данного проекта. Нурипур отметил, что "зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не могут понять, "к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", пишет ТАСС. Представитель "зеленых" добавил, что США не имеют к проекту никакого отношения.

Напомним, в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что США ввели новые санкции в отношении "Северного потока-2". Госдепартамент сообщил конгрессу, что он определил суда и "связанную с Россией компанию", которая, как полагают в Вашингтоне, была задействована в реализации проекта. Позже глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат вводить санкции. Они будут применяться в отношении всех компаний, занятых в строительстве газопровода в соответствии с так называемым законом PEESA - о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.