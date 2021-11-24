Новости

В США протаранившему рождественский парад водителю грозит пожизненный срок 03:17
Шри-Ланка открыла выставку книг и предметов культуры в Москве 03:01
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2" 02:52
Байден: Распечатывание нефти из резервов снизит стоимость бензина в США 02:05
ВОЗ сообщила о росте в мире заболеваемости COVID-19 и смертности 01:25
Гинцбург: Темпы вакцинации нужно увеличить в 4-5 раз 00:55
Киевское "Динамо" проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов 00:13
Протестующие в Стамбуле призвали к отставке правительства из-за обвала лиры 23.11.2021
США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" 23.11.2021
В возрасте 124 лет скончался самый старый человек на планете 23.11.2021
Большая часть выпусков облигаций "Роснано" выросла в цене 23.11.2021
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" в Лиге чемпионов с "Мальме" 23.11.2021
Французы раскритиковали премьера Жана Кастекса за нарушение карантинных мер 23.11.2021
Путин внес на ратификацию соглашение о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном 23.11.2021
Диетологи назвали четыре блюда на завтрак для желающих похудеть 23.11.2021
Минобороны Армении и Азербайджана предотвратят конфликты с помощью прямой связи 23.11.2021
Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар 23.11.2021
Столичный метрополитен расторг контракт на поставку 90 трамваев 23.11.2021
Свыше одного миллиона человек стали участниками акции "Сохраним лес" 23.11.2021
Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Лаосе 23.11.2021
В Госдуме заявили о необходимых мерах в связи с инцидентом в школе в Казани 23.11.2021
Около 356 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23.11.2021
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси на родину 23.11.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил международную безопасность с коллегой из США 23.11.2021
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Ил-96-300 23.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
24.11.2021 02:52
Рубрика: В мире

В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"

Германская партия "Союз-90"/"Зеленые" считает неприемлемыми новые санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом агентству Reuters во вторник заявил эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"

По его словам, эти санкции неприемлемы даже для противников данного проекта. Нурипур отметил, что "зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не могут понять, "к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной", пишет ТАСС. Представитель "зеленых" добавил, что США не имеют к проекту никакого отношения.

Напомним, в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что США ввели новые санкции в отношении "Северного потока-2". Госдепартамент сообщил конгрессу, что он определил суда и "связанную с Россией компанию", которая, как полагают в Вашингтоне, была задействована в реализации проекта. Позже глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат вводить санкции. Они будут применяться в отношении всех компаний, занятых в строительстве газопровода в соответствии с так называемым законом PEESA - о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Шойгу: Бомбардировщики ВВС США отрабатывали нанесение ядерного удара по РФ
В ФРГ партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
Госдума приняла новый бюджет с учетом поправок Владимира Путина
Молдавия обещает вовремя рассчитаться за российский газ
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе