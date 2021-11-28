Ученые показали первое изображение белка штамма "омикрон"

Итальянские ученые показали первую в мире "фотографию" шиповидного белка (он же S-белок - spike-protein) нового штамма коронавируса "омикрон". Изображение предоставлено римским и ватиканским госпиталем Bambino Gesu, сообщает РИА Новости.

По словам представителя медучреждения, это "фото" в широком смысле, речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории. На изображении показаны белки двух штаммов, красным цветом отмечены наиболее изменившиеся области.

Специалист пояснил, что вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "дельта". Они сконцентрированы прежде всего в той области белка, которая взаимодействует с клетками человека. Это означает, что вирус адаптировался к человеческому виду, но стал ли он опаснее - это покажут дальнейшие исследования.

Напомним, впервые новый штамм был выявлен в Ботсване и ЮАР, затем вирус проник в Европу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту разновидность "вызывающей озабоченность" и присвоила название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала не паниковать в связи с появлением новой мутации коронавируса. По словам Вуйнович, еще не известно, будет ли новый штамм обходить вакцину или насколько он снизит эффективность вакцин.