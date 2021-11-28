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Рубрика: Общество

В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса "омикрон"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" призвала не паниковать в связи с появлением новой мутации коронавируса. По словам Вуйнович, еще не известно, будет ли новый штамм обходить вакцину или насколько он снизит эффективность вакцин.

Фото: REUTERS/EMILY ELCONIN
ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса

Напомним, что новый штамм коронавируса, который уже получил название "омикрон", был обнаружен в странах Южной Африки и в Гонконге. Всемирная организация здравоохранения оценила омикрон-вариант вируса как вызывающий беспокойство.

Он вполне может быть более заразным.

Со своей стороны Мелита Вуйнович подчеркнула, что Южно-Африканская республика очень быстро оповестила ВОЗ об обнаруженной мутации. Но удержать вирус на Африканском континенте не удалось. Он уже проник в Европу.

Первой европейской страной, в которой выявили новый штамм, стала Бельгия. Россия со своей стороны ограничила въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

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