В ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма коронавируса "омикрон"

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" призвала не паниковать в связи с появлением новой мутации коронавируса. По словам Вуйнович, еще не известно, будет ли новый штамм обходить вакцину или насколько он снизит эффективность вакцин.

Напомним, что новый штамм коронавируса, который уже получил название "омикрон", был обнаружен в странах Южной Африки и в Гонконге. Всемирная организация здравоохранения оценила омикрон-вариант вируса как вызывающий беспокойство.

Он вполне может быть более заразным.

Со своей стороны Мелита Вуйнович подчеркнула, что Южно-Африканская республика очень быстро оповестила ВОЗ об обнаруженной мутации. Но удержать вирус на Африканском континенте не удалось. Он уже проник в Европу.

Первой европейской страной, в которой выявили новый штамм, стала Бельгия. Россия со своей стороны ограничила въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.