В Госдуме заявили о беспрецедентном давлении на российских дипломатов в США

Российские дипломаты работают в США в условиях жесточайшего прессинга, чего не наблюдалось даже во времена холодной войны. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года.

Слуцкий заявил ТАСС, что в Госдуме решительно осуждают "такие вопиющие нарушения дипломатических норм и традиций". "Уверен, реакция России будет адекватной и соразмерной", - заявил политик.

Он пояснил, что прессинг такого уровня, которого не наблюдалось даже во времена холодной войны, продолжается ни один год. "И дело не только в постоянных высылках и невыдаче виз, - добавил глава комитета. - Совсем недавно стало известно, что контакты с российской дипмиссией стали поводом для проведения следственных действий в отношении соотечественников".

Слуцкий также прокомментировал заявление Антонова о том, что Штаты отвергают все предложения РФ о восстановлении межпарламентских связей, отклоняют запросы на встречи в Конгрессе.

"Мы не отказываемся от надежды в будущем рано или поздно возобновить диалог с американскими законодателями, но он должен быть равноправным, содержательным, - заявил политик. - Это станет возможным только после снижения градуса антироссийской истерии".