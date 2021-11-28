В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Градского

Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования семье Александр Градского.

- Прискорбной новостью для всех стал уход из жизни народного артиста РФ Александра Градского. Любимый миллионами певец, поэт и композитор, он пробуждал в слушателях самые яркие эмоции… Александр Борисович был благородным человеком с щедрой душой. Чуткий, отзывчивый и безгранично талантливый, - сообщается в правительственной телеграмме Минкульта в адрес театра, которым руководил музыкант.

Напомним, 28 ноября Александр Градский скончался на 73-м году жизни в одной из московских больниц.