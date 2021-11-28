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28.11.2021 18:42
Рубрика: В мире

"Закрыто в принципе все": в Нидерландах вводят вечерний локдаун

Текст: Юрий Ершов

В Нидерландах с сегодняшнего дня вводится жесткий вечерний локдаун. Как пишет еженедельник Spiegel, премьер-министр Марк Рютте был краток: после 17:00 ежедневно будет закрыто "в принципе все".

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После пяти вечера захлопнут свои двери магазины, заведения общественного питания, спортивные объекты. Исключение будет сделано только для супермаркетов.

В дневное время школы продолжат свою работу, только учеников старше десяти лет обяжут носить защитные маски и соблюдать полутораметровую дистанцию. Аналогичные требования предъявляются и к посетителям театров, кинотеатров и ресторанов, что неизбежно приведет к сокращению зрителей и любителей вкусно поесть. Но тут уж придется смириться. К этому обязывает стремительно растущее число инфицированных и заболевших коронавирусом.

Все это привело к тому, что весьма сложная обстановка сложилась в больницах. Ощущается острая нехватка рабочих рук. Кое-где на помощь приходят военнослужащие, которые, как могут, помогают младшему и среднему медицинскому персоналу. Дошло до того, что, по распоряжению министра здравоохранения Хуго де Йонга в случае необходимости приостанавливается лечение иных заболеваний.

Фото: Gettyimages
Мировые рынки испугались нового штамма коронавируса

Ко всему еще одна беда обрушилась на Нидерланды. У 13 пассажиров самолета, прибывшего в пятницу из Южной Африки в Амстердам обнаружено заражение новым штаммом коронавируса - "омикроном". Об этом в воскресенье сообщил де Йонг. Он же призвал жителей страны, которые за минувшую неделю вернулись из южноафриканских стран, немедленно пройти тесты на коронавирус.

В то же время правительство страны ужесточило меры для потенциальных пассажиров авиакомпании KLM, Отныне на борт ее самолетов в ЮАР даже дважды привитые будут допускаться только по предъявлении негативных результатов ПЦР-теста. Ранее вакцинированные граждане тест могли не показывать.

Между тем

В воскресенье в Швейцарии прошел референдум, на котором граждане выразили свое отношение к QR-кодам, которые были введены властями. Сертификаты о вакцинации, справки о выздоровлении от корона-вируса или отрицательные ПЦР-тесты необходимо было показывать для посещения кинотеатров, кино, кафе, ресторанов, фитнес-центров и т.д. Противники подобных мер собрали более 70 тысяч за отмену ограничений, что и принудило официальный Берн объявить референдум. И проиграли, Большинство швейцарцев - почти 60% - одобрили ныне действующие меры защиты от коронавируса.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

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