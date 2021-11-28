Валерия Гергиева наградили Золотой медалью имени Георгия Свиридова

XII Международный славянский музыкальный форум "Золотой витязь" прошел в Санкт-Петербурге. На сцене Концертного зала Мариинского театра состоялась торжественная церемония закрытия форума.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен Золотой медали имени Георгия Свиридова "За выдающийся вклад в музыкальную культуру". Награду Валерию Гергиеву вручил Президент форума "Золотой Витязь" Николай Бурляев.

Ежегодно этот проект объединяет в своих программах российские музыкальные коллективы, оркестры и театры с целью выявить лучшие работы. Экспертное жюри предварительно оценивает оперные спектакли и симфонические концерты региональных коллективов. Среди победителей этого года - дирижеры, постановщики и художественные руководители из театров Ростова-на-Дону, Волгограда, Ижевска, Ярославля и Москвы.

Фото: Виктор Александров

"Я считаю, что такие мероприятия имеют право долго жить, поэтому всячески буду поддерживать следующие акции под флагом этого форума", - сказал Валерий Гергиев.

В концерте на закрытии форума прозвучали сюита из музыки к киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" и Четвертая симфония до минор, соч. 43 Дмитрия Шостаковича. За пультом хора и симфонического оркестра Мариинского театра стояли Валерий Гергиев и Антон Жуков.

Президент форума Николай Бурляев отметил: "Мы принципиально решили, что закрытие форума "Золотой Витязь" в этом году будет на сцене Концертного зала Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев получил награду имени Георгия Свиридова. Этой премии одним из первых был удостоен композитор Вячеслав Овчинников. Поэтому его сочинение мы включили в программу. Волею судьбы мне довелось сняться в четырех фильмах с его потрясающей музыкой: "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Легенда", "Мальчик и голубь". Мне очень приятно, что хор и симфонический оркестр Мариинского театра исполнили сюиту из его музыки к легендарной киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир".

В сюиту из музыки к киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир", открывшую концерт, вошли музыкальные фрагменты, отражающие образную среду картины. В том числе - батальная сцена Бородинского сражения или апокалиптическая интерлюдия Пожара в Москве и Пляс мародеров. Под управлением Антона Жукова сюита прозвучала экспрессивно и драматично.

Валерий Гергиев исполнил Четвертую симфонию Шостаковича, которую включает в программы своих российских концертов. Еще 60 лет назад эта партитура Шостаковича после долгого забвения обрела свою новую жизнь, благодаря Кириллу Кондрашину. А Валерий Гергиев дирижировал эту симфонию с разными оркестрами мира.

"Четвертая симфония - это феномен многогранного творчества Дмитрия Шостаковича. В ней звучит весь тревожный мир 1920-30-х годов и, что самое, удивительное, эта музыка предвосхитила вселенскую катастрофу - войну, предчувствие хаоса, издевательств над человеческим достоинством, те самые фантасмагорические наваждения, которые потом стали явью. То, что услышал тогда молодой гений Шостаковича, на протяжении следующих лет воплотилось в самом страшном сценарии - беспощадной войне с фашизмом, с которой столкнулось человечество. Четвертая симфония Шостаковича требует огромной концентрации сил и внутренней энергии - через страдания и боль к светлой надежде и вере. В ней слышатся иные миры, которые напоминают о том, что человеческая жизнь хрупка", - сказал Гергиев.

Валерий Гергиев трактует эту симфонию в масштабах вселенской трагедии, отражая коллизии ушедшего столетия и мрачную атмосферу сегодняшнего времени.