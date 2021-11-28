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28.11.2021 10:01
Рубрика: Культура

Видео: Пять главных песен Александра Градского

Текст: Наталья Соколова
Умер поэт, музыкант, легендарный композитор Александр Градский. Вспомним главные песни Александра Борисовича.

"Как молоды мы были"

Гимн эпохи, гимн поколения. Песню написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов. И исполняли ее многие, но только благодаря Градскому она стала хитом. В его исполнении она победила на конкурсе "Песня-77". Кстати, по просьбе Градского песню пришлось немного изменить. Певец предложил Пахмутовой сделать третий куплет на октаву выше, и композитор согласилась.

"Романс о влюбленных"

Первым фильмом, к которому Градский написал музыку, стал "Романс о влюбленных" Андрея Кончаловского. "Молодежный" настрой фильма требовал, чтобы и музыка в нем была молодой и современной. Поэтому приглашение Александра Градского - двадцатипятилетнего выпускника Института им. Гнесиных в качестве композитора было закономерным. Александр Градский не только создал музыку о своем поколении, но и исполнил в фильме все мужские партии, перевоплощаясь и вокально, и образно.

"Синий лес"

Еще одна известная песня от группы "Скоморохи", основанной Градским в середине 1960-х. "Скоморохов" можно смело назвать родоначальниками русского рока. В этой песне Градский - подлинный лирик.

"Узник Замка Иф"

Как вспоминал Александр Градский, работать над музыкой к фильму Георгия Юнгвальд-Хилькевича по знаменитой книге Дюма было непросто. Хотя оба считали совместный проект невероятной удачей. Знаковая работа. В саундтреке к фильму соединились симфоническая, электронная и рок-музыка. После фильма вышел и альбом "Монте-Кристо".

"Песня о друге"

Гениальное посвящение Владимиру Высоцкому. "В моей песне о Высоцком есть кусочки, которые совпадают с мелодиями самого Высоцкого, которые даже в чем-то совпадают с песней из фильма "Офицеры", - рассказывал в интервью к своему 55-летию Александр Градский. - А дальше идет другая музыка. Но это можно делать, потому что это песня о Высоцком, передающая его интонации. Это все на композиторском языке называется "имитацией". Например, у меня еще есть песня "Подражание Окуджаве", которая начинается так: "Виноградную косточку в землю зарою..." - и дальше идет другая музыка. И у меня другая... У него этого нет, но, поскольку эта песня называется "Подражание Окуджаве", я через музыку пытаюсь соединиться с его временем... Короче, это обыкновенный художественный прием!..."

Цитаты Александра Градского:

- Молоко прокиснет, а настоящая музыка никогда.

- Попса - это когда плохо. Когда хорошо - это популярная музыка.

- Музыка существует для выражения главного и необъяснимого.

- Когда я абсолютно уверен, что это человек точно мой, что он должен быть в нашей команде, мне хочется дослушать выступление почти до конца, чтобы посмотреть, на что потом указать. Гарипова запела - я был абсолютно убежден, что повернусь, но мне было интересно, как она следующую фразу споет, я не хотел ее останавливать.

- Песен веселых почти не осталось. По крайней мере, в последнее время не испытываю желания их писать.

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