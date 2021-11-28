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28.11.2021 15:10
Рубрика: Экономика

ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном

Текст: Анастасия Селиванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропустила две буквы греческого алфавита при выборе названия для нового южноафриканского штамма коронавируса - это были буквы ню и си, которые до сих пор остаются невостребованными. Причина тому - неудачные созвучия.

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Выбор ВОЗ в итоге пал на букву омикрон, так как если бы штамм назвали буквой ню, то в английском это было бы похоже на слово "новый", а если бы штамм именовали буквой кси, то это было бы похоже на распространенную фамилию, пояснила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис изданию The New York Post.

"Мы договорились о правилах именования, которые избегают использования географических названий, имен людей, животных и тому подобного, чтобы избежать навешивания ярлыков", - уточнила Харрис.

Как говорится на сайте ВОЗ, было проведено много консультаций со специалистами, чтобы выбрать такие названия штаммов, которые легко произносятся, не предполагают социальной стигматизации и учитывают обсуждение штаммов в ненаучной среде. Группа экспертов ВОЗ в итоге рекомендовала использовать греческий алфавит, и теперь на слуху такие названия штаммов коронавируса, как альфа, бета, гамма, дельта и омикрон.

Штамм омикрон новой коронавирусной инфекции был обнаружен на юге Африки на минувшей неделе. Он содержит более 30 мутаций в S-белке, предварительно высокозаразен и уже обнаружен в ряде европейских стран и в Юго-Восточной Азии. В России пока не подтверждено ни одного случая заражения омикроном.

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