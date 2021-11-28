Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке

Рекордно низкая явка отмечается на парламентских выборах в Киргизии. За три с лишним часа до закрытия избирательных участков бюллетени заполнили всего около 22 процентов граждан с правом голоса - почти в два раза меньше, чем в ходе прошлой кампании.

По данным ЦИК Киргизии, к 16 часам по местному времени проголосовать на участки пришли около 830 тысяч избирателей из 3,7 миллиона зарегистрированных..

- Прошу всех активнее участвовать в избирательном процессе, - заявил президент Киргизии Садыр Жапаров и напомнил согражданам, что от того, как пройдет голосование, зависит будущее не только страны, но и их детей.

Сам процесс голосования, вместе с тем, проходит в спокойной обстановке, что отмечают как местные, так и иностранные наблюдатели. Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, приехавший в Киргизию, видит в этом заслугу не только властей республики, но и непосредственно Центризбиркома.

- Представители ЦИК сделали все, чтобы агитационная кампания, подготовка к выборам и сами выборы прошли на должном уровне, - подчеркнул он.