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29 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 26 ноября 2021 года № 248-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 29 ноября 2021 г.

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 10.11.2021 № 232-р) следующие изменения:

1) в пункте 42:

а) абзац шестой подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"с 15.12.2021 - кредитных организаций, микрофинансовых организаций, государственного казенного учреждения Амурской области - управления социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району, торговых объектов, указанных в приложении № 5 к настоящему распоряжению, и административно-деловых центров, расположенных по адресам, указанным в приложении № 6 к настоящему распоряжению;";

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) на территории Бурейского муниципального округа Амурской области с 01.12.2021 - организаций общественного питания, музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек, ТЦ.";

2) абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:

"43. Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, собственникам, управляющим компаниям (арендодателям) ТЦ, торговых объектов, административно-деловых центров, указанных в пункте 42 настоящего распоряжения, обеспечить:";

3) приложение № 4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

4) дополнить приложениями № 5, 6 согласно приложениям № 2, 3 к настоящему распоряжению.

В.А.Орлов



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Приложение № 1
(pdf, PDF, 65 Кб)
Приложение № 2
(pdf, PDF, 15 Кб)
Приложение № 3
(pdf, PDF, 34 Кб)