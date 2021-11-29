АвтоВАЗ отчитался перед ФАС по новой модели продаж Lada

АвтоВАЗ не намерен навязывать дополнительное оборудование при реализации своих автомобилей. Об этом говорится в ответах компании на запросы Федеральной антимонопольной службы, которая провела проверку информации СМИ о планах концерна ввести новую модель продаж.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что АвтоВАЗ намерен установить цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров.

В ответ на запрос ведомства, в АвтоВАЗе сообщили, что не планируют обязывать дилеров продавать Lada, навязывая дополнительные аксессуары. В компании также заявили, что намерены сохранить "многообразие комплектаций автомобилей и их оснащение по желанию потребителей".

"Как пояснил производитель, ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров планируется с 1 декабря, при этом они не будут исключать ранее существовавшие. Потребитель также вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования", - отметили по результатам проверки в пресс-службе ФАС.

Кроме того, как отметили в антимонопольной службе, АвтоВАЗ сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. Речь, в частности, идет о том, что клиенты могут получить "исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи".

Федеральная антимонопольная служба намерена держать ситуацию на контроле, добавили в ведомстве.