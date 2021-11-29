АвтоВАЗ отмечает 10-летний юбилей Granta - машины, которая стоила 230 тысяч

Десять лет назад с конвейера АвтоВАЗа в Тольятти сошёл первый серийный экземпляр "народного автомобиля" Lada Granta, который окончательно отправил классическое семейство и семейство Samara в отставку и пришёл на смену первой генерации Kalina.

Первым на конвейер встал седан, который ещё в мае 2011 года, то есть за полгода до начала серийного производства, был протестирован Владимиром Путиным, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Путин остался под впечатлением от объёма "кормовой" части, в которую, по его словам, спокойно войдут два мешка картошки.

Granta стала первым серийным автомобилем Lada, который уже в базовой комплектации имел подушку безопасности, а также получил версию с автоматической коробкой передач.

Второй моделью в семейства стал лифтбек, который изначально начали выпускать на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. В настоящее время семейство Lada Granta кроме упомянутых типов кузова включает хэтчбек и универсал. Также на базе модели созданы учебные и коммерческие автомобили и версия с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями.

На АвтоВАЗе сообщили, что за 10 лет выпущено более миллиона Lada Granta. Модель становилась бестселлером российского рынка по итогам 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годов, лидирует по итогам десяти месяцев 2021-го.

В настоящее время выпуск Lada Granta осуществляется не только в России, но и в Египте, Казахстане, Узбекистане.

На момент начала продаж цена Lada Granta в кузове типа седан начиналась от 229 000 рублей. В настоящее время стоимость стартует от 559 900 рублей. Семейство модели предложено с 90-сильным восьмиклапанным мотором (МКП), 98-сильным двигателем (4-ступенчатый "автомат" Jatco) и 106-сильной 16-клапанной "четвёркой" (МКП и "робот" АМТ).