Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.11.2021 10:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отмечает 10-летний юбилей Granta - машины, которая стоила 230 тысяч

Текст: Константин Руссов

Десять лет назад с конвейера АвтоВАЗа в Тольятти сошёл первый серийный экземпляр "народного автомобиля" Lada Granta, который окончательно отправил классическое семейство и семейство Samara в отставку и пришёл на смену первой генерации Kalina.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Новая Lada Vesta: названа дата начала производства и старта продаж

Первым на конвейер встал седан, который ещё в мае 2011 года, то есть за полгода до начала серийного производства, был протестирован Владимиром Путиным, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Путин остался под впечатлением от объёма "кормовой" части, в которую, по его словам, спокойно войдут два мешка картошки.

Granta стала первым серийным автомобилем Lada, который уже в базовой комплектации имел подушку безопасности, а также получил версию с автоматической коробкой передач.

Второй моделью в семейства стал лифтбек, который изначально начали выпускать на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. В настоящее время семейство Lada Granta кроме упомянутых типов кузова включает хэтчбек и универсал. Также на базе модели созданы учебные и коммерческие автомобили и версия с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями.

На АвтоВАЗе сообщили, что за 10 лет выпущено более миллиона Lada Granta. Модель становилась бестселлером российского рынка по итогам 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годов, лидирует по итогам десяти месяцев 2021-го.

В настоящее время выпуск Lada Granta осуществляется не только в России, но и в Египте, Казахстане, Узбекистане.

На момент начала продаж цена Lada Granta в кузове типа седан начиналась от 229 000 рублей. В настоящее время стоимость стартует от 559 900 рублей. Семейство модели предложено с 90-сильным восьмиклапанным мотором (МКП), 98-сильным двигателем (4-ступенчатый "автомат" Jatco) и 106-сильной 16-клапанной "четвёркой" (МКП и "робот" АМТ).

#Lada